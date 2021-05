Tefi Valenzuela recuerda pérdida de su bebé y se quiebra: “Fue un trauma muy fuerte”

Compartir Facebook

La modelo Stephanie Valenzuela contó en ‘América Hoy’ las razones de su viaje a Bali, Indonesia como parte de una terapia por sucesos que pasó en su momento.

En la entrevista, la exchica reality que hoy viaja por el mundo entero dijo que la pérdida de su bebé aún no la supera, pese a haber ocurrido hace seis años la tragedia.

“Cuando perdí el bebé que perdí hace como 6 años, fue un trauma muy fuerte para mí y sin embargo yo seguí adelante sin hacer ninguna terapia, porque a veces uno dice ‘no, yo voy a ser fuerte, yo voy a seguir, me voy a reparar’ y siempre me he ido reinventando y luchándola por la música, por lo que a mí me gusta, pero muchas veces tapamos esas heridas y no nos damos el tiempo de curarlas”, detalló.

“A mí me hacía bullying los chicos por mi cabello, porque no tenía chichis, imagínate que yo trabajé desde los 15 hasta los 18 para pagarme las chichis de tanto trauma que yo traía”, agregó.

La modelo aconsejó tratarse esos traumas que se cargan por años por salud mental.

“Son muchas cosas que ni siquiera en una sesión tratas un tema, pero no tratas todas las cosas que tenemos guardadas y me encanta compartirlo con las mujeres porque yo sé que ahora nos están viendo muchas personas que han sufrido violaciones, que han sufrido abusos, que les ha pasado mil cosas difíciles y yo solo quiero que entiendan y que sepan a través de lo les comparto, que eso no determina el resto de nuestra vida. Nos tenemos que amar mucho, es algo que a mí me costó entender”.

