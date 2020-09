Compartir Facebook

Tefi Valenzuela teme posible postulación de alcalde victoriano George Forsyth a la presidencia de la república. Tras la inscripción al partido Restauración Nacional, la cantante muestra su preocupación ya que, según ella, él la odiaba.

“No me conviene llevarme mal con él, más bien vamos viendo si limamos asperezas, no vaya ser que salga presidente. Si sale presidente no me hagas nada, me da miedo”, para el programa “Amor y Fuego”, declaró Tefi Valenzuela.

“Eso me preocupa, yo nunca le volví a hablar. Yo sé que me detesta el hombre, pidió que no me den trabajo, me odiaba mal, imagínate si sale de presidente: me quita el pasaporte peruano”. Confesó con preocupación debido a esta situación que está viviendo ya que ella asegura que Forsyth la detestaba.

“Me da miedo. Él hizo su vida y yo hice mi vida y nunca más me lo crucé, ni tuve un tipo de conversación y si llega a ser presidente espero que lo haga bien, que bueno, bien por él”.

Tefi Valenzuela agregó que desde que su vínculo sentimental llegó a su fin no han vuelto a mantener comunicación.

¿George Forsyth sucesor de Martin Vizcarra?

Con la intención de postular a la presidencia del Perú en las próximas elecciones del 2021, el actual alcalde del distrito de “La Victoria” se inscribió hace unos días en el partido Restauración Nacional.

Esta nueva iniciativa de Forsyth llega junto a una lluvia de críticas de quienes no lo quieren ver con la banda presidencial y lo acusan de aprovechar su popularidad para su posible candidatura.