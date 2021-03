Tefy Valenzuela rechazó acuerdo económico con pegalón Eleazar Gómez

Compartir Facebook

El actor mexicano Eleazar Gómez estuvo a punto de lograr su libertad, pues hace poco su abogado informó que la peruana Stephanie Valenzuela podría aceptar un acuerdo reparatorio que lo sacaría del Reclusorio Norte en 15 días.

Sin embargo, Tefi negó esa posibilidad y señaló que dejará que el juicio por violencia física y psicológica contra su expareja siga su curso. La cantante, quien se encuentra promocionando su nueva canción ‘El perdón’, reveló que los abogados de Gómez le ofrecieron una cifra para que ella le otorgue el perdón al actor mexicano.

“Lo que quiere es que yo le otorgue el perdón, pero de manera legal. Que él se haya parado como hombre y diga: ‘oye sabes qué, me equivoqué y me voy a parar en esta audiencia para pedirle perdón a Stephanie’. Nunca lo hizo”, contó la artista peruana.

“Ellos ofrecen pagarme lo que sea, pero yo siempre les digo que no me den cifras. Yo nunca le voy a dar el perdón porque mi perdón no tiene precio. No les he recibido ningún peso”, agregó

Valenzuela que recalcó que si el juez decide que le brinden una reparación civil, aceptará. “Si el juez decide que él (Eleazar Gómez) es culpable y que tiene que pagar una reparación, ahí sí es otra situación. Nunca les he pedido alguna cifra y nada por el estilo”, concluyó.

Tras haber vivido un episodio de violencia doméstica en noviembre de 2020, la cantante peruana retoma su carrera con el tema ‘El perdón’ para decirles a las mujeres que no siempre es bueno perdonar.

“Me di cuenta que a veces no es tan bueno perdonar, la gente dice que para estar feliz y en paz hay que hacerlo, pero no debe de ser así siempre, cuando perdonas mucho la gente se acostumbra a dañar”, sentenció.

