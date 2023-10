«¡No es justo!», televidentes en contra de la eliminación de Ximena Hoyos de ‘El Gran Chef famosos’

Ximena Hoyos fue la segunda eliminada del programa de cocina ‘El Gran Chef famosos’, siguiéndole los pasos a Florcita Polo quien tampoco pudo pasar a la siguiente ronda.

Sin embargo, diversos televidentes se hicieron presentes a través de las redes sociales expresando su desacuerdo con el jurado por haberla eliminado de la competencia pues consideran que se había desempeñado muy bien en cada programa.

Televidentes en desacuerdo

En el último programa de El gran chef famosos de este 17 de octubre en esta cuarta temporada terminó por eliminar a Ximena hoyos quien no dio la talla en una de las fases del sintonizado programa.

La actriz no logró convencer al jurado con su plato llamado Kam Lu Wantán, plato que se escogió como homenaje a Giacomo Bocchio por ser motivo de su cumpleaños.

La influencer tuvo que lidiar con diversos percances durante la realización de este plato, recordemos que anteriormente se quemó con la parrilla.

En esta segunda eliminación de la cuarta temporada Renato Rossini terminó por ser salvado y pasó a la siguiente ronda del programa de competencia, suerte que no compartió Ximena.

“He disfrutado un montón, he aprendido un montón, igual me divertí muchísimo y gracias por todo el apoyo infinito, hasta aquí siento todo el amor que me dan”, dijo para sus fanáticos.

Diversos usuarios se mostraron en contra de la decisión del jurado y se pronunciaron a través de las redes sociales.

«Era para que se vaya la Cayo», «Los dos me caen bien, pido repechaje», «Ninguno, los dos son lindos, merecen segunda oportunidad», «Los dos dan alegría al grupo», «Eran mis favoritos», fueron algunos de los comentarios.

Se dicen de todo

El jurado no tuvo filtros para criticar el trabajo culinario de Ximena hoyos del mismo modo también criticaron los platos a los otros compañeros en competencia.

“Me molesta que maltraten tanto un buen producto, ver que no tienen voluntad de querer aprender, de mantenerse ahí en un círculo vicioso de mediocridad culinaria”, dijo indignado Giacomo Boccio en el programa del pasado lunes. “Yo no salvaría a nadie”, agregó.

Por su lado Javier Masías aseveró que tuvo que elegir entre dos personas que consideraba que no tenían los dotes para continuar en competencia.

“Lamentable, el nivel de esta noche y estoy seriamente preocupado porque lo que más me ha gustado es un participante que no tiene intención de cocinar bien y, sin embargo, le ha salido, que quiere decir que le ha salido de ‘chiripa’”, indicó incómodo.

Y esto no fue todo ya que tras oír estos comentarios de los jurados Ximena Hoyos decidió poner un alto y compartir su opinión.

“De verdad qué rabia escuchar que nos digan ‘no le ponen ganas ni ánimos’. ¿Cómo sabes eso si no nos conocen? Que se me vea calmado ni significa que no le ponga ganas…”, refirió.

Finalmente, la influencer asevero que podría decir muchas cosas del jurado que no le parecieron, pero considera que no tiene la suficiente confianza para ser sincera y transparente por lo que prefiere evitarse problemas.

De igual manera se mostró muy agradecida por haber compartido dos galas del entretenido programa y haber puesto a prueba sus habilidades en la cocina.