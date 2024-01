«Reí y gocé», televidentes reaccionan al primer capítulo de ‘Súper Ada’

El día de ayer fue el estreno de la miniserie «Súper Ada» protagonizada por Maricarmen Marín este estreno ha emocionado a diversos televidentes quienes se han dado el check en su primer capítulo.

Con esta nueva miniserie peruana Maricarmen Marín retomó su carrera de actriz y esta vez ha tomado el papel de hada una mujer trabajadora que se enamora de un joven de alta alcurnia esto provocará miles de aventuras que provocarán las risas y tal vez las lágrimas de todos los televidentes.

La gran noche

Finalmente se estrenó la miniserie súper hada protagonizada por Maricarmen Marín y con un elenco de artistas reconocidos, algunos de ellos han aprovechado esta oportunidad para volver a la pantalla chica haciendo lo que mejor saben hacer, actuar.

«Ya estamos listas para ver el primer capítulo y estrenamos videoclip de Mi Corazón Tun Tu», empezó diciendo Maricarmen Marín junto a Virna Flores en sus redes.

Por otro lado Pablo Heredia quien hace el papel de ser el galán de Ada le dedicó un emotivo mensaje a Maricarmen Marín por compartir esta experiencia juntos.

«Ella es una persona increíble hoy mi amiga, mi gran compañera, me encanta hacer este dúo increíble que logramos, me siento orgulloso de trabajar a tu lado, me emocionaste hasta las lágrimas», dijo el ex de Ale Fuller.

Todo el elenco se reunió para compartir juntos el estreno de esta miniserie la cual desde ya ha provocado comentarios positivos en redes.

«Me encantó felicidades», «Éxitos en la miniserie», «Gocé y reí con esta nueva telenovela», «Qué alegría volver a verte Maricarmen siempre nos haces reír», «Qué buena serie con las mejores actrices felicitaciones», «No me perderé ni un capítulo», fueron algunos se los comentarios en redes.

Maricarmen deslumbra en conferencia

Maricarmen nos dio la bienvenida directamente desde el mercado de su barrio, así de auténtica es Ada. Con ese entusiasmo que la caracteriza, nos reveló: «Le hemos puesto mucho amor a ‘Súper Ada’, es un regreso a casa».Parece que la actriz se siente como pez en el agua al volver a América Televisión rodeada de viejos amigos y colaboradores.

«Estoy muy feliz con este reto. Lo estoy disfrutando muchísimo. Es una responsabilidad y es algo que me apasiona. Yo suelo ser una mujer de retos. Me encantan los retos. Es mi regreso a la pantalla chica y como productora», confesó Maricarmen.

La emoción estaba a flor de piel cuando Maricarmen compartió:«Es un reto muy grande, es una nueva oportunidad que no he querido desaprovechar».Y no solo eso, también es guionista y productora de la serie. La actriz nos dejó claro que «Súper Ada» no es solo un trabajo, sino un proyecto que ha sido gestado con mucho esfuerzo y dedicación por parte de todo el equipo.