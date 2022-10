Temblor: Ica es sacudida por novena vez en lo que va del día

Compartir Facebook

La región Ica ha sufrido su noveno temblor consecutivo en lo que va del día es por ello que ciudadanos se encuentran a la expectativa de unas posibles de réplicas que puedan amenazar la seguridad de cada uno de ellos.

La región del sur fue remecida este 28 de octubre a las 3:22 de la tarde con una magnitud de 5.9 grados según el Instituto Geofísico del Perú, sin embargo, el primer temblor registrado fue de 5.1 el cual alertó a todos los pobladores ya que sucedió a altas horas de la madrugada.

Los ciudadanos han afirmado que Ica es una gelatina ya que no saben en qué momento tendrán que salir corriendo de casa y resguardarse por su bienestar y el de sus familiares es por ello qué se debe mantener la calma y tener a la mano la mochila de emergencia ante alguna réplica u otro fuerte temblor.

De acuerdo al organismo público, Ica también tuvo temblores a las 4:16 a.m. (de 4.6 grados); a las 5:56 a.m. (de 4.5); a las 7:19 a.m. (4.1); a las 9:21 a.m. (5.0). Por otro lado, también un sismo de 4.0 a las 13:52 p.m.; de 4.4 a las 14:16 p.m; y finalmente el de 4.9 ocurrido a las 14:19 p.m.

El primero de los temblores sucedió a 91 km al suroeste de Ica y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, mientras que el último fue a 111 km al suroeste de la ciudad. Los demás movimientos telúricos sucedieron más o menos en esa dirección, de acuerdo a lo publicado por el IGP en Twitter.

¿Qué tener en la mochila de emergencia ante un temblor?

Durante la evacuación debe llevarse la mochila de emergencia, la cual debe estar equipada con artículos indispensables de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas.

Esta mochila debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad. Según recomienda Indeci, los artículos deben renovarse según la fecha de caducidad.