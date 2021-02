Ten cuidado a la hora de cobrar tu bono

Compartir Facebook

A una semana de empezar a pagarse el bono, debes tener en cuenta que ahora se va a privilegiar la entrega del subsidio a través de medios digitales. Lo ideal es retirar los 600 soles de los cajeros automáticos y agentes Multired del Banco de la Nación, en caso te toque esta entidad financiera.

En el caso de los bancos particulares también puedes sacar el dinero de los agentes que hay en cada barrio para evitar ir a una oficina, porque el objetivo es no contagiarnos del coronavirus, por eso hay que apelar a todos los recursos que nos brinda hoy la tecnología.

BANCA MÓVIL

El Banco de la Nación recomienda el empleo de los canales alternos, la banca por internet y la banca móvil para seguridad de todos. De manera que un beneficiario de la referida subvención ya no debería hacer largas colas para tener en sus manos los 600 soles. La modernidad está al alcance de los usuarios y bien vale la pena ponerla en práctica para estar a salvo del COVID-19.

BILLETERA DIGITAL

Cobrar el bono de 600 soles será facilito. La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Silvana Vargas, sostuvo que se fortalecerán los depósitos en cuenta, banca celular y billetera digital; así como la apertura de nuevas cuentas en el Banco de la Nación y otras instituciones privadas. Para el pago a los hogares de zonas rurales alejadas y dispersas se usarán los llamados ‘carritos pagadores’ de las Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Además, se promoverá el pago a domicilio a los adultos mayores de hogares unipersonales.

¡FUERA EXTRAÑOS!

César Ortiz Anderson, experto en seguridad, aconseja que se debe tener mucho cuidado a la hora de ir. a sacar la plata del cajero automático. “En caso su tarjeta se trabe no acepte ayuda de terceros y no ingrese su clave. De inmediato hay que llamar al banco. Otra cosa: si nota algo extraño en el cajero como la máscara o el teclado está flojo, no ingrese la tarjeta”, explicó.

ACOMPAÑEN A VIEJITOS

En caso el beneficiario fuese un adulto mayor hay que redoblar la seguridad. “Ellos jamás deben ir a cobrar solos sus pensiones, tienen que estar acompañados de un adulto responsable”, aconseja.

PLATAFORMA DIGITAL LISTA EL PRÓXIMO 15 DE FEBRERO

El padrón para consultar si una persona figura en la lista de beneficiarios de bono estará disponible en una plataforma digital a partir del lunes 15 de febrero. Mientras que el subsidio se empezará a abonar desde el 17 de febrero. En esta oportunidad, los favorecidos son 4.2 millones de familias en pobreza y extrema pobreza de nuestro país.

El gobierno evalúa incrementar el número de personas que recibirán la referida subvención ahora que una provincia de Puno y otras dos zonas de la región Loreto ingresaron al nivel de riesgo extremo.

