«Tendré que levantarme de nuevo»: Estrella Torres no estaría pasando por buen momento [VIDEO]

La cantante Estrella Torres es una querida artista de la cumbia peruana. La ex vocalista de Corazón Serrano sigue trabajando en su carrera como solista y en busca de su internacionalización. Hace un par de horas, la cantante comunicó que se encontraría ‘depre’ por esta razón.

¿Qué pasó con Estrella Torres?

Estrella Torres es un cantante de cumbia peruana reconocida por sus temas como ‘Qué Agonía’, ‘Ahí Donde Me Ven’, ‘Basta’, ‘Nostalgia’, Tu Traición’, entre otros más. La joven y recién casada continúa en nuevas producciones musicales como su último éxito ‘El Charlatán’ junto a Alexander Blas.

Además, la artista viene realizando varios video de TikTok donde casi la mayoría comparte con su esposo Kevin Salas y sobre su música. Lamentablemente, la cantante habría incumplido alguna regla de la red social y le cerraron su cuenta.

«Estoy depre porque me bajaron mi cuenta que tenía 900k, me apoyarías de nuevo?», dijo Estrella Torres muy apenada por lo sucedido. «Seré como un ave fénix y me tendré que levantarme de nuevo».

Cuenta con el apoyo de sus seguidores

La cantante Estrella Torres creo una nueva cuenta de TikTok donde pide el apoyo de sus seguidores para volver alcanzar la cifra que estaba por llegar al millón. De inmediato, sus fans de la artista se pronunciaron en su nueva cuenta confirmando que contarán siempre con su apoyo incondicional.

«Pa lante», «Aquí apoyándote, saludos desde Tocache City», «Siempre apoyándote», «Siempre tendrás nuestro apoyo», «Apoyándote siempre estrellita hermosa», «Siempre, tus fans», fueron algunos de los comentarios.

¡Su último éxito!

‘El Charlatán’ es un tema que fue lanzado por Estrella Torres y Alexander Blas. Hace unas semanas, el videoclip de esta canción fue estrenado en el canal de YouTube del ‘Príncipe de Gamarra’ y viene siendo todo un éxito.

«Ha salido espectacular porque la hemos vivido bastante esta canción, la verdad está increíble», cuenta Alexander Blas. Además, esta canción fue producida por su estudio de grabación Bóveda Récords e incluso pertenece al soundtrack de la película de ‘Susy: Una vedette en el Congreso’.