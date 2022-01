“Tendrían un hijo hermoso”: Said y Alejandra emparejan a Austin con Flavia

Compartir Facebook

¿Nace un nuevo amor? Said Palao y Alejandra Baigorria hablaron del posible romance entre Flavia y Austin Palao, luego del junte que habrían hecho por Año Nuevo juntos.

El chico reality le preguntó a su hermano por las imágenes que salieron donde se le veía con Flavia, sin embargo, prefirió no decir nada al respecto. En tanto, la ‘gringa de Gamarra’ dijo que le encantaría que pase algo más entre la rubia y su cuñado.

“Saldría un hijo hermoso de ellos dos. Perfectos. Estoy diciendo no más. A mí me gusta como concuñada”, manifestó Baigorria.

“Es una chica súper linda. Yo la he tratado bastante a Flavia y me parece una excelente persona, pero yo no tendría ningún problema. Es más, con la flaca que quiera estar mi hermano yo sé que sabrá escoger a una buena chica. El que debe elegir es él y yo apoyarlo al 100%”, agregó Said.

¿Flavia Laos le dedicó unas palabras a Austin Palao tras estar juntos en Año Nuevo?

Flavia Laos y Austin Palao parecen estar en saliditas y todo se destapó luego de que se dejaran ver juntos en Año Nuevo. Ahora, Flavia sorprendió al pronunciarse con un misterioso mensaje tras revelar que estuvo junto a Austin esperando la llegada del 2022.

La ‘ojiverde’ compartió una serie de fotografías en las que luce muy feliz, tal y como tiene acostumbrados a sus seguidores. En una de ellas aparece incluso haciendo el gesto de un besito, pero lo que sorprendió más fue la frase con la que acompañó sus fotos.

“Y no es casualidad me clavó la mirá’ y nos fuimos”, escribió Flavia en la descripción de su imagen. Esta es una frase sacada de una canción interpretada por Tiago PZK, un artista argentino del género urbano.

Sin embargo, esa parte de la canción encajaría preciso con su situación con Austin Palao. Cabe señalar que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado si están saliendo o formando algún tipo de romance.

Lo que sí es cierto, es que en un momento Austin compartió un video en el que aparecía junto a Flavia, pero momentos después lo borró. Al parecer se habría arrepentido de hacer público que los ex de ‘Pato’ y Luciana, estaban juntos la noche de Año Nuevo.

