¡Tenemos arquero! Diego Romero es elegido figura en el partido de Perú sub23 ante Chile por el Preolímpico

¡Seguridad balo los tres palos! Perú sub23 empezó con pie derecho su travesía buscando la clasificación histórica a unas Olimpiadas. La selección peruana derrotó por la mínima diferencia a Chile en el Preolímpico y destacaron diversos nombres de jugadores nacionales. Sin embargo, el jugador que se llevó los flashes y las portadas con sus excelentes atajadas fue Diego Romero. El guardameta de Universitario fue la clave para que la valla bicolor quede invicta e invita a soñar con ser el posible sucesor de Pedro Gallese el arco peruano.

Diego Romero, el héroe sin capa peruano

Bien dicen que no todos los héroes tienen capa. Eso lo sabe muy bien Diego Romero, quien fue el gran salvador de Perú sub23 en la tarde de ayer. Era el debut peruano en el Preolímpico y se enfrentaba nada más y nada menos que ante Chile.

Como todo clásico, ambos equipos quisieron ganarlo desde el inicio, sin embargo, la propuesta peruana sorprendió a más de uno. Chemo del Solar plasmó un 5-3-2, el cual se adaptaba a un 3-5-2, donde la principal figura estuvo en el arco: Diego Romero.

El arquero de Universitario fue el gran responsable de ahogar el grito de gol en los chilenos en varias oportunidades y fue reconocido por la propia Conmebol. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el máximo ente sudamericano felicitó la actuación de Diego Romero y lo calificó como la “seguridad en el arco”.

¡Diego Romero contabilizó 4⃣ atajadas y fue clave en la victoria de @SeleccionPeru en su debut por el #CONMEBOLPreolímpico! 🧤🔝#CreeEnGrande pic.twitter.com/3qMv7vtKcf — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 21, 2024

“Diego Romero contabilizó cuatro atajadas y fue clave en la victoria de la selección de Perú en su debut por el Preolímpico”, señaló la cuenta oficial de la Conmebol.

Además, los hinchas de la selección no dudaron en llenarlo de elogios en redes sociales. Muchos hinchas esperan que Diego Romero pueda mantener la cabeza fría y lo postulan para que pueda ser el sucesor de Pedro Gallese en el arco de Perú. “Eres un grande”, “gracias a ti no nos empataron”, “humildad siempre y serás el sucesor de Gallese”, “ojalá la prensa no te mareé”, señalaron los hinchas de la selección peruana.

Halagos a Chemo del Solar

No solo Diego Romero se llevó los halagos en redes sociales. El actual entrenador de la selección peruana sub23, Chemo del Solar, también estuvo en el foco y se llevó más de un elogio.

Muchos recuerdan la nefasta campaña que tuvo Chemo del Solar con la selección peruana mayor en las Eliminatorias Sudáfrica 2010. Sin embargo, consideran que esta será su gran oportunidad de resarcir sus daños y errores consiguiendo, porque no, la clasificación histórica a las Olimpiadas 2024.

𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢 🧠💡

Pocos se dieron cuenta de la importancia de las decisiones que ejecutó Chemo del Solar, en la victoria Peruana 🇵🇪: 1. Sistema trabajado en 2 meses: 5-3-2

2. Sustituciones en el momento exacto.

3. Eficiencia: Con – recursos, fue productivo. pic.twitter.com/6aSHf3bpNG — Proyecto Blanquirrojo (OFICIAL) (@JesusMogollonPB) January 22, 2024

“Ya hizo más que el bab** de Reynoso”, “un remate al arco y un gol, efectividad al 100%”, “misma cantidad de remates que Reynoso, pero Chemo ya ganó un partido”, “todos lo hacen mejor que Reynoso”, “confiamos en ti Chemo”, “está escrito en la historia”, se puede leer en redes sociales.