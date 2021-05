“Tengan cuidado con quien se meten”: Angie Jibaja denuncia que recibe amenazas

Compartir Facebook

Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para hacer una grave denuncia: comentó que viene siendo víctima de chantajes con un video de su pasado.

La modelo aseguró que existen personas de mal corazón que pretenden hacerla daño. “Quiero hacer un aviso público: a todas las personas que me quieran perjudicar, a todas las personas que quieran dañar mi imagen en este momento que yo estoy saliendo adelante, que estoy tratando de hacer las cosas bien, que las estoy haciendo bien, que estoy comenzando, que no soy rica ni mucho menos”.

“Ojo conmigo, que la gente no es tonta y la gente sabe y la gente me conoce perfectamente. O sea, que si por ahí me quieren chantajear o quieren hacerme algo”, añadió.

La ‘chica de los tatuajes’ recalcó a las personas que la chantajean que ‘tengan cuidado’. “Tengan mucho cuidado porque mi pasado es mi pasado y el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Así que más bien ojo y tengan cuidado con quien se meten, yo soy una hija de Dios”.

Angie Jibaja: Hijos de la modelo fueron encerrados en el baño a oscuras por su expareja

Cielo Liza, hermana de Angie Jibaja, tuvo duros calificativos sobre el cuidado de su hermana con sus hijos y es que, según ella, los menores fueron encerrados en el baño a oscuras por la expareja de la modelo.

“Eso de encerrarlos en un baño y que esté oscuro sucedía en la casa de Angie. ¿Por qué creen que se los quitaron? Angie nunca estaba. Ese era el problema. El ex de Angie Jibaja, Bryan Bäjak, el mocoso, se los hacía”, manifestó ella.

Asimismo, aseguró que cuando los menores están con su mamá “no se sienten seguros” y “no duran ni un día”, pues siempre quieren regresar al departamento de Jean Paul y Romina.

