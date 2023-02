«Tengo derecho a ser feliz», Flor Polo nuevamente enamorada

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Florcita Polo nuevamente encontró el amor a poco tiempo de haberse divorciado del padre de sus hijos Néstor Villanueva.

Sin embargo el supuesto galán de la engreída de sus ideas no tendría buena imagen ya que cuenta con algunos lamentables antecedentes.

Luigui Yarasca es el nuevo amor de florcita sin embargo según la sunat no tiene ninguna propiedad a su nombre a pesar de que flor afirmó que es un hombre emprendedor.

Según florcita Luigi logró robar su atención con su actitud y es que hoy en día la joven empresaria no se encuentra en ninguna relación.

“Estoy divorciada y soltera y tengo derecho a ser feliz, es una persona muy buena, cariñoso y atento”, dijo.

Sin embargo durante esta entrevista en el programa de Magaly el galen de florcita participó a través de una llamada sin embargo se notó algo incómodo por su pasado.

“Amor ya hablé… no han tocado el tema del carro que te detuvieron, esa cosa, no, no ha salido en ningún momento, así que tranquilo por ese lado”, mencionó Polo.