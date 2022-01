«Tengo mi conciencia tranquila», Néstor descarta que crisis con Flor sea ‘armani’

Compartir Facebook

El cantante de cumbia afirmó que todo el problema que viene atravesando con Florcita no se trata de algo ‘armado’ para tener más publicidad pues el artista afirma que nunca le ha fallado a la engreída de Susy.

Desde que se hizo público que venía atravesando momentos difíciles en su matrimonio con Florcita Polo el cantante ha optado por no tocar más el tema y enfocarse en sus proyectos musicales pues considera que los problemas con su esposa se deben resolver en total privacidad.

Además aclaró que tal y como muchos saben, Néstor se fue a Chancay a pasar fiestas pero descartó que se haya mudado totalmente pues solo esta ahí por un corta temporada de vacaciones junto a su hijo.

Y por si fuera poco el artista dijo tener la conciencia tranquila pues no hay ninguna infidelidad de por medio que haya desencadenado la crisis en la pareja.

Por otro lado, dijo que se le vienen muchas presentaciones y prefiere mantenerse concentrado en eso ya que la pandemia ha azotado de manera crítica al sector artístico.

«Ahorita estoy enfocado en mi trabajo, gracias a Dios me han salido varias presentaciones y tengo que seguir. Espero que este año ya puedan trabajar todas las orquestas y músicos. Porque sí la hemos pasado mal», finalizó.

Néstor Villanueva mantiene las esperanzas de volver con Florcita

El cantante de cumbia reveló que no pierde la esperanza de poder solucionar sus problemas y retomar su matrimonio con Florcita Polo.

Néstor Villanueva y Florcita Polo siguen viviendo una crisis matrimonial, pero el cantante de cumbia aún no pierde las esperanzas de solucionarlo. Néstor reveló que Florcita está trabajando mucho y pese a los problemas, ellos se mantienen muy comunicados.

“Estoy en Chancay con mis hijos y mi familia. Con Flor estamos tranquilos, bien. Yo me vine a Chancay porque ella tenía viajes (de trabajo) y yo no me iba a quedar en Lima solo con mis hijos, preferí pasarla con mi familia”, señaló.