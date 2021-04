“Tengo mi propio estilo”: La ‘Uchulú’ no pretende ser reemplazo de Dayanita

Compartir Facebook

La popular Uchulú, quien ha tomado relevancia en los últimos días luego de hacer el challenge del ingeniero bailarín con la canción ‘No sé’ de Explosión Iquitos, habló fuerte y claro sobre un posible ingreso al elenco de Jorge Benavides en reemplazo de la querida Dayanita.

La tiktoker pucallpina saltó a la fama gracias a sus cortos pero divertidos videos en distintas plataformas digitales, captando la atención de miles de usuarios, quienes la han aceptado de buena forma y la reconocen como una de las mejores del momento.

En esa línea, Jorge Benavides hizo un peculiar comentario en las última edición de ‘JB en ATV’, donde deslizó la posibilidad de traer a la Uchulú a sus filas; aunque algunos afirman que solo fue parte del show.

La respuesta de Dayanita ante el comentario del humorista Jorge Benavides hizo gracia al público, pero también empezaron a compararlas por quien podría ser la mejor. “Nadie será como yo, señora”, dijo la comediante.

Por su parte, la ‘Uchulú’ decidió pronunciarse tras el ‘interés’ de Jorge Benavides y encendió aún más las redes sociales.

“Le agradezco al señor (Jorge Benavides) por tenerme presente, pero no lo he llamado para nada. No me comparo con ‘Dayanita’, estoy empezando, tengo mi propio estilo”, dijo Uchulú.

¡Se queda! “La Uchulú” seguirá siendo parte de El Reventonazo de La Chola

Tras su paso por El Reventonazo de La Chola, nuestro querido “La Uchulú” confirmó que la seguiremos viendo todos los sábados en el programa de la Chola Chabuca.

Muy agradecido con el elenco de Ernesto Pimentel que le abrieron las puertas al mundo artístico y aseguró que seguirá llevando alegría a todos sus seguidores.

“Ñañitos estoy super felis y espero que les haya gustado mi participación en El Reventonazo de La Chola, que por cierto saldrá este sábado de 7pm a 9pm de la noche. Sé que me falta mucho por mejorar y con el tiempo lograré pulirme más. Agradezco a la Cholita por darme la oportunidad y también a mi público que me apoya día a día”

