“Tengo miedo de volver a desaparecer”: Mónica Zevallos se confiesa tras regresar a la televisión peruana

¡Dura confesión! Mónica Zevallos regresó hace unos meses a la televisión peruana como participante de “El gran chef famosos”. Venciendo a todos sus rivales, la popular “Suavecita” logró alzarse con la olla dorada del programa y recibió muchos elogios de usuarios en redes sociales, quienes extrañaban su presencia en la TV. En una reciente entrevista con el “Flaco” Granda, la conductora se sinceró y reveló que, actualmente, le da miedo desaparecer nuevamente de la televisión peruana.

Mónica Zevallos y su sentida confesión

La cuarta temporada de “El gran chef famosos” trajo de regreso a la televisión peruana a Mónica Zevallos. Tras varios años alejada de la pantalla chica nacional, retornó por todo lo alto y lo hizo siendo la ganadora del reality de cocina.

Este renacer triunfal de Mónica Zevallos gustó en muchos televidentes, quienes extrañaban su presencia en la televisión nacional. Por ello, muchos hicieron una campaña para que Latina le dé un programa propio a la popular “Suavecita”, lo cual se cumplirá, pero por pocos días.

Aprovechando la ausencia de José Peláez, quien se encuentra en Estados Unidos por una maratón, “El gran chef famosos” presentó a sus conductores de reemplazo. A las ya conocidas Natalia Salas y Katia Palma, el programa de cocina también tendrá como conductora principal a Mónica Zevallos.

Aún no se sabe por cuántos programas estará, pero se estima que será por un par de ediciones y esto marcaría su retorno como conductora a la televisión peruana. En una reciente entrevista con el “Flaco” Granda, Mónica Zevallos mostró toda su emoción por el gran cariño de la gente y dejó un revelador mensaje.

“Ya tengo un poco de miedo de subirme al avión y regresar a casa… Tengo un poquito de miedo de volver a desaparecer”, dijo. ¿Estará en las pantallas el próximo año?

¿Por qué se fue de la televisión?

“Vale la pena soñar” gozó de gran fama y popularidad hace varios años y tenía como una de sus principales figuras a Mónica Zevallos. Sin embargo, luego de varias temporadas al aire, el programa se esfumó, al igual que el paso de “Moni” por la TV y ella explica sus razones.

“Me dieron un lugar de diva, yo me sentía tan incómoda. Yo no quería resaltar, ya no sirvo para la televisión, ya estoy vieja para la televisión”, comentó en una parte.

Incluso, reveló que en un momento le dijeron que debía cambiar un poco el formato, debido a la competencia que había. “Necesitamos mostrar más, educar menos, más escotes, más cosas, más escándalo para poder competir”, expresa.

Esto habría sido el desencadenante para que abandonara, sin más, la televisión peruana. sin embargo, propuestas no le faltan y podría sorprender con un programa propio el próximo año.