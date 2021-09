«Tengo pruebas», Angie Jibaja expone pruebas en contra de Romina y Jean Paul

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La guerra continúa y es que la popular ‘Chica de los tatuajes’ arremetió con pruebas y todo en contra de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María de tener un plan para sus hijos excluyéndola.

Una vez más Angie Jibaja declaró que no la dejan ver a sus hijos Janko y Gia lo que la tiene muy triste y ‘con la manos atadas’ pues según asegura la modelo le han metido ideas a sus hijos en contra de su madre.

Jibaja estalló cuando vio una tierna y emotiva foto de Romina junto a su hija Gia quien acaba de cumplir 10 años y la uruguaya se encargó de organizarle una pequeña fiesta en la intimidad de su familia pero sin la presencia de Angie lo que provocó que explote en las redes.

“Voy a hablar y con pruebas. No puedo más con el abuso e injusticia. No puedo con tanta maldad hacia nosotros. No puedo seguir callando. Vean lo que nos están haciendo y nadie hace nada. Me tendré que defender con pruebas”, escribió en sus historias de Instagram.

Pues en todo momento responsabilizaba a Romina la esposa de su ex y padre de sus hijos Jean Paul de obligarla a firmar unos papeles para que ella pueda ver a sus hijos.

“Esta es la razón porque no podemos vernos. Romina quería que yo firmara un documento para que yo pierda los derechos de mis niños y para que Jean Paul no les pague la sentencia”, se logra leer en la descripción del pantallazo de la conversación.

Jean Paul se hace responsable de todo

Asimismo, Romina le recalcó que firme los documentos para dejar atrás el juicio pues de todas maneras Santa María se haría responsable de sus hijos ya sea en estudios, ropa y otras necesidades básicas.

“Gordi, básicamente es una invitación a conciliar contigo para dejar atrás el juicio y dice que él se hará cargo de todos los gastos de los chicos de por vida, salud, estudios, alimentación, etc., en resumen todo y siempre teniendo ambos el rol y vinculo con ellos libremente como padres para verlos”, se lee en la conversación con Romina.

Pues al parecer Angie estaría muy lejos de querer llevar ‘la fiesta en paz’ pues se mantiene firme con tener a sus hijos de vuelta ya que los extraña y lamenta no poder haber estado en el cumpleaños de su hija Gia.