“Tengo tanto por decir”: Jimmy Santy arremete contra “El gran chef famosos”

¡Chin Chin molesto! Jimmy Santy regresó a la televisión nacional en la segunda temporada de “El gran chef famosos”. Sin embargo, su participación fue corta, ya que fue eliminado en la segunda semana de competencia. Por ello, se ganó el derecho de disputar el repechaje, en el cual participó junto a Natalia Salas, Mauricio Mesones, Junior Silva, Antonio Pavón y Jesús Neyra. En el último día de la repesca, Jimmy Santy tomó la radical decisión de abandonar la cocina de “El gran chef famosos” y no dudó en “disparar” contra el programa mediante sus redes sociales.

Jimmy Santy arremete contra “El gran chef famosos”

Las dudas del popular “Chin Chin” empezaron en la edición sabatina del programa, cuando se dio a conocer que Nelly Rossinelli tendría el voto secreto. Este puntaje no se conocería hasta el final del repechaje, lo cual generó cuestionamientos por parte de Jimmy Santi.

«Un voto secreto, ja, ja, ja. Yo nunca he creído en el voto secreto (…) Jimmy es muy dudoso y claro que lo soy, por algo soy viejo y conozco mucho de esto», señaló el reconocido artista nacional.

Horas más tarde, mediante una publicación de Instagram, dejó notar cierta incomodidad al reclamar una “votación justa” por parte del jurado. Pero no fue hasta ayer, en el último programa del repechaje, en el cual Jimmy Santy sorprendió a todos al anunciar su retiro de “El gran chef famosos”.

«Quiero decir algo en este momento. Les haya gustado, pase o no pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego, el que me está haciendo mucho daño. Tengo 79 años y ya no doy más. He tratado de cumplir porque creo que debería hacerlo. Muchas gracias al jurado, a mis compañeros», dijo el artista.

Sin embargo, horas después, lanzó serios dardos contra el programa mediante sus redes sociales. En su Instagram personal, usó sus historias para descargar todo su malestar contra el reality de Latina.

“A buen entendedor… tengo tanto por decir, pero tomé la mejor decisión”, empezó posteando. “Quiero agradecer a todos por sus lindos mensajes. En breve me voy a pronunciar. Las razones expuestas no son las únicas que motivaron mi decisión”, agregó Jimmy Santy.

Final del repechaje

La competencia en “El gran chef famosos” se pone cada vez más interesante. Ante la salida de Jimmy Santy y el retorno de Mauricio Mesones y Natalia Salas a la competencia, solo faltaba elegir a un participante más. Junior Silva, Antonio Pavón y Jesús Neyra peleaban por ese último puesto.

El jurado reconoció que la decisión fue difícil, ya que los tres cocinaron muy bien el arroz con pollo que les habían encargado. Sin embargo, tras una seria evaluación, Nelly Rossinelli, en representación del jurado, anunció el retorno a la competencia oficial de Jesús Neyra.

Con esto, tanto Jesús Neyra, como Natalia Salas y Mauricio Mesones, se unen a Laura Spoya, Belén Estevez, Katia Palma, Mister Peet, Mónica Torres y Ale Fuller en la competencia. Solo uno de ellos se coronará como “El gran chef famosos” a final de temporada.