“Tengo un espacio en su corazón”: ¿Fiorella Retiz confirma matrimonio con Alfredo Benavides?

¿Se viene la boda del año? Alfredo Benavides ha manifestado el año pasado su deseo de poder el 2024 sentar cabeza. En una pasada entrevista con Magaly Medina señaló que este 9 de abril contraerá matrimonio, lo cual lo volvió a reiterar en una reciente conversación con Andrés Hurtado. Lo sorprendente es que aún no tiene novia, por lo cual, diversos nombres se empezaron a barajar. Uno de ellos fue Fiorella Retiz y la reportera deportiva dio una inesperada respuesta. ¿Lo confirmó?

Alfredo Benavides se casa este 9 de abril

El año pasado, Alfredo Benavides causó noticia a lo largo del 2023 por su affaire con Gabriela Serpa. Pese a que no se llegó a dar una relación, la química que había entre ambos traspasaba las pantallas y muchos los consideraban la pareja perfecta.

Ahora, suelto en plaza, Alfredo Benavides se sentó a conversar con Andrés Hurtado y le reveló un dato sorprendente: el cómico se casa este 9 de abril. Además, comprometió al popular “Chibolín” a ser el organizador de su boda e incluso ya tiene pensado las orquestas que tocarían en su matrimonio.

“El 9 de abril me caso y tú vas a hacer mi boda. (Con el) Grupo 5, Grupo Río, La Banda de Pedro Suárez Vértiz y Charlie Zaa. Va a ser la boda del año”, manifestó Alfredo Benavides. Cuando fue consultado por la novia, no supo que responder pese a que su boda sería en las próximas semanas. “Todavía no sé con quién, pero me caso. Me caso señores”, acotó Alfredo Benavides.

Para este matrimonio del año, Alfredo Benavides espera contar con la mayor cantidad de personas posibles. Haciendo una lista, calculó unos 1000 invitados y reveló que incluso habrían fanáticos de él en la relación de invitados.

“Otros 700 son de mis seguidores de TikTok y la gente que me sigue a través de mi carrera”, puntualizó Alfredo Benavides.

¿Retiz espera el anillo?

Las palabras de Alfredo Benavides no pasaron desapercibidas en Panamericana Televisión. En la más reciente edición del programa “Todo se filtra”, Fiorella Retiz habló al respecto y señaló sentirse decepcionado ya que no llegó la invitación para que ella pueda ser la futura esposa de Alfredo Benavides.

“Yo le tengo cariño y él me tiene cariño a mí. Nos conocemos hace muchos años. Pero no sé porque no me incluyó en la lista de candidatas. Se pasa este desubicado”, señaló Fiorella Retiz.

Samu Suárez se mostró extrañado por lo dicho por Fiorella Retiz y le recordó las constantes salidas que ambos tenían al finalizar “La Casa de Magaly”.

“Pensé lo mismo, pero no me ha dicho nada. Y eso que yo desde hace tiempo le digo que me quiero casar, pero nada”, indicó irónicamente Fiorella Retiz.

Cabe destacar que a ambos personajes de la farándula los une una gran amistad de años, por lo cual, lo dicho por Fiorella Retiz fue en son de broma. ¿O no?