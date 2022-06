«Tenla de amiga, porque de enemiga…», usuarios ‘chancan’ a Andrea San Martín

Compartir Facebook

Andrea San Martín viene siendo blanco de críticas nuevamente, y es que tras rumorearse que por su culpa se despidió a una profesora en el colegio de su hija menor tras al parecer haberle mandado una foto de su pequeña a Juan Víctor, usuarios no le han perdonado nada en redes.

Como se sabe Andrea y Sebastián cumplieron un año de relación ya que según la ‘Ojiverde’ no habían llegado nunca al año por diferentes motivos por ello la fecha de ayer era muy especial.

Es así que Andrea publicó una romántica fotografía con el popular ‘Hombre roca’ y expresó sus sentimientos hacia el padre de su hija mayor.

«Happy anniversary, poco para el resto, más para nosotros», fueron las palabras de Andrea.

Pero de inmediato, cibernautas le dieron con palo a la empresaria porque presuntamente no dejar que vea a su padre su hija menor, por ello decidió limitar los comentarios de su publicación cosa que no paso con Sebastián en su cuenta oficial de Instagram.

«No todos saben esto pero nunca logramos llegar a cumplir 1 año de relación. Siempre ocurrían cosas que nos hacían terminar y luego regresar y pues así nos la pasamos. Mucho debido a la edad e inmadurez del momento o por la falta de muchas cosas», fueron algunas de las palabras de Sebastián.

Sin pasar muchos minutos los seguidores se hicieron presentes y le dijeron de todo al ‘Hombre roca’ en redes.

“Tu sabes el dolor que viviste‚ cómo permitir que ella haga los mismo, los problemas de grandes son aparte, los niños no tienen culpa de nada”, “Que todo sea felicidad, tenla de amiga porque de enemiga ya sabes” y “Qué miedo, bueno ya la conoces, cuidado que después te va a querer destruir… ya sabes todo lo q sigue”, son algunos de los comentarios que recibieron más likes.

Le recuerdan su pasado

Otros usuarios aprovecharon para recordar que Sebastián Lizarzaburu pasó por la misma situación de Juan Víctor: “Sebastián nunca hablas de amor hacia ella… o es que estás con ella solo por tu hija y no quieres separarte nunca más de tu princesa??”, “ay Sebas, no quiero pensar que cuando termines vas a decir todo lo que no dijiste” y “Lindos pero si tú eres bien hombre apoya en sus ideas a tu pareja para que su hijita vuelva con su papito. Tú pasaste por lo mismo”, fueron otros comentarios que fueron apoyados por los cibernautas.

Andrea San Martín exige que Juan Víctor no se acerque a su hija

No hay tregua. Andrea San Martín se enfrentó nuevamente a Juan Víctor Sánchez, luego que el aviador se presentara en el programa “Amor y Fuego” para comentar los audios donde la influencer aceptaría que fuma marihuana “para relajarse”.

Y es que la popular ‘ojiverde’ decidió denunciar otra vez al padre de su segunda hija. “Él tiene conocimiento que soy una figura pública y trabajo con mi imagen, además debo solventar los gastos de nuestra menor hija debido a que el señor no viene cumpliendo con la pensión de alimentos establecida de una resolución judicial del Juzgado”, se lee en el parte policial.

Por otro lado, Andrea hizo hincapié en que las medidas restrictivas debían cambiar para el padre de su hija. “Las denuncias que se vienen ventilando a nivel de fiscalía, prohibiéndolo presentarse en cualquier medio de comunicación, en tal sentido solicito que se amplíen las medidas de protección actuales y se le prohíba acercarse a mi persona o algún integrante de mi familia”.