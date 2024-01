¡Tensión en «El Gran Chef Famosos»! Mónica Torres abandonó el set lanzando la puerta

La popular actriz Mónica Torres, que volvió a la televisión con bombos y platillos en «El Gran Chef Famosos», dejó a todos boquiabiertos al lanzar la puerta y salir disparada del set. ¿Qué pasó? Aquí te contamos todo.

Mónica Torres deja en shock a todos

La cosa se puso candente durante el reto del ‘estofado de pollo’. Todos estaban en la cocina dando lo mejor de sí, pero la evaluación no fue la mejor para nuestra querida Mónica Torres. La pusieron en la lista para la noche de sentencia. Y eso encendió la mecha.

Sin pensarlo dos veces, Mónica Torres recibió la banda de sentenciada y se fue en silencio, sin acercarse a sus compañeros. De inmediato, abandonó el set cerrando la puerta con fuerza. Tilsa Lozano, comentando la situación, soltó: «Moniquita, el carácter que le faltaba a mi estofado te lo llevas tú, hermana».

Usuarios comentan la situación en redes sociales

La gente en las redes sociales no se quedó atrás. Algunos aplaudieron la decisión del jurado, mientras que otros los criticaron y defendieron a Mónica a capa y espada. «Según recuerdo, a Mónica le dijeron que estaba un tanto ácido y a Tilsa le criticaron que le faltaba carácter», comentó un usuario.

Pero eso no es todo. «El Gran Chef Famosos: La Revancha» sigue calentando motores. Mónica Torres y Renato Rossini Jr. tendrán que dar todo en la cocina para quedarse en la competencia. Los ‘Chefcitos’, fans del programa, están más divididos que nunca. Se armó el debate. Algunos están de acuerdo con las decisiones del jurado, pero otros están indignados y lo hicieron saber en las redes.

#ElGranChefFamosos

Segun recuerdo de Mónica dijeron q estaba un tanto acido y q a un jurado le tocó crudo

Vs

A Tilsa le dijeron q le faltaba carácter Eso fue todo no?

«Amo a Tilsa pero no estoy de acuerdo que la hayan salvado esta vez», «Pero dijeron que el estofado de Tilsa no estaba bien», «A ver fandom aquí no es que haya favoritismo con el team carichuca, sino más bien la que debió ser sentenciada era Tilsa. En los comentarios finales lo mencionan pero aún así recuerden proteína cruda, sentencia fija», comentaron los usuarios.

En resumen, Mónica Torres desató el caos en «El Gran Chef Famosos». La polémica está servida y los fanáticos del programa ya están mordiéndose las uñas. No se pueden perder el próximo capítulo.