¡Tenso momento! Leao Butrón casi se va a los golpes con un sujeto en el aeropuerto

Leao Butrón, exportero de Alianza Lima, protagonizó un tenso momento en el aeropuerto Jorge Chávez. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a Butrón sumamente incómodo con un sujeto a quien busca para encarar. Por su parte, el hombre que se estaba escudando detrás de una mujer, que intentaba calmar la ira del exarquero grone. A pesar que el problema no llegó a mayores, sí se pudo evidenciar al exportero sumamente desencajado por lo ocurrido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡No va más! Paolo Hurtado es retirado de Cienciano tras polémicas con Jossmery Toledo

A través de las redes sociales se publicaron imágenes de la discusión que tuvo Leao Butrón y un hombre en el aeropuerto Jorge Chávez. El hecho sucedió el martes 31 de octubre producto de un malentendido. “Antes de embarcarnos desconecté un celular creyendo que pertenecía a una de las terapeutas del plantel, sin embargo de un momento a otro una persona de nacionalidad chilena me golpeó en el pecho y reclamó que era su teléfono”, declaró el deportista para un medio local.

#LOCAL | El ex arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, protagonizó una tensa discusión que casi acaba mal. #leaobutron #alianzaLima #lima #peru

En tal sentido, en las imágenes se puede apreciar a Butrón confrontando al sujeto. “Si te doy una, si te doy una”, se le escucha decir en señal de amenaza, y luce completamente descontrolado, mientras el otro implicado retrocede y algunas personas intentan apaciguar los ánimos, impidiendo que se produzca alguna agresión física.

También te puede interesar leer: ¡No va más! Paolo Hurtado es retirado de Cienciano tras polémicas con Jossmery Toledo

Ante el poco material sobre esta tensa discusión, algunos internautas señalaron que Leao Butrón estuvo incómodo porque el sujeto lo insultó. Sin embargo, él explicó que no fue por tal motivo. “Al darme cuenta de mi error, quise explicarle a su esposa que nosotros formamos parte de una delegación, y que jamás podríamos apropiarnos de un celular que no sea de alguien del plantel. Al final, el señor entendió las razones y también se disculpó por su reacción, y todo bien. No paso más”, comentó el exportero de Alianza Lima reconociendo su error.