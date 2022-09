Tepha Loza : “Dios sabe por qué saca de tu camino a ciertas personas”

Compartir Facebook

Tepha Loza utilizó sus redes sociales para enviar algunos mensajes que serían una indirecta para la relación que sostuvo con Sergio Peña.

Tepha Loza y Sergio Peña tuvieron un corto romance. (Foto: Web)

¿Una indirecta bien directa? La ex “combatiente”, Tepha Loza, reapareció en sus redes sociales. Esta vez lo hizo para publicar un extenso mensaje, el cual muchos de sus fans han interpretado como una indirecta para Sergio Peña.

Luego de varios meses en silencio y sin brindar declaraciones al respecto, Tepha utilizó su Instagram para dedicar unas palabras a Dios. En ella, menciona al destino, pero lo hizo bajo un enfoque curioso: las personas que se cruzan en la vida de cada uno. Es por ello que sus seguidores interpretaron ese mensaje como una indirecta para el futbolista de la Selección Peruana.

“A veces culpas a la vida por las cosas que nos pasan, pero siempre hay un porqué… Y bueno a veces Diosito se demora un poquito. ¡Pero te las da! Solo él sabe cuál es el momento indicado. Dios sabe por qué te pone o saca personas o situaciones en el camino”, inició Tepha Loza.

“Al final del día, al que obra bien, siempre le irá bien, ¡es un hecho! Desea el bien y te irá bien, haz las cosas por amor, por quienes amas, por ti y por los demás, y la vida te recompensará el doble, ¡la vida es así!”, agregó Tepha.

De igual manera, la ex chica reality aseguró que ella es libre de tomar decisiones que ella considere que la hacen feliz. Respecto a su vida privada, manifestó que está impidiendo que alguna situación vulnere su paz mental, esto en referencia a todo lo que se dijo sobre su vínculo con el futbolista del Malmo de Suecia.

Mira aquí:

“Y yo decido ser feliz, sonreír, agradecer y amar, y si me equivoco en el camino, pues me equivocaré, pero no moriré en el transcurso, la vida es un aprendizaje. Ya no permito que nada me afecte, por mi paz mental y tranquilidad. Y yo, solo yo decido ser feliz, ¡así de simple! Mucho amor para ustedes, people. Busquen su felicidad y paz mental”, finalizó.