La modelo Tepha Loza comentó en diálogo con ‘América Espectáculos’ acerca del compromiso que tiene con la competencia en Esto es guerra. Esto, luego que se le critica el mal rendimiento tras viajar a Suecia a ver a su chico Sergio Peña.

Además, la chica reality se encuentra más que emocionada porque apenas faltan unos días para su cumpleaños, aunque lamentó no poder pasarla con el mediocampista nacional

“Ya se acerca mi cumpleaños, pero no creo que lo vea, ya habrá momento de poder juntarnos”, lamentó la guerrera, quien contó que tiene proyectos fuera de la televisión. “Las emociones nos ganan”, dijo.

“Las cosas están fluyendo, bonito, de una manera sana y tranquila. ¿Pedir permisos (para viajar)? No voy a pedir permiso todavía, es muy pronto. Todavía tengo que demostrar que puedo lograr ser una de las mejores. Es solo estar más concentrada y no permitir que los nervios nos jueguen contra”, agregó.

Asimismo, la menor de las Loza lamentó sufrir problemas físicos como el que padece en su tobillo.

“Lo que me molesta es que tuve un esguince crónico, pero doblarme el tobillo en ese lugar ha quedado bastante resentido, pero debo seguir. Si quiero demostrar que me interesa la competencia y que sí quiero mejorar Pierdo por detalles mínimos”, acotó.

Tepha Loza se retracta de calificarse como la cábala de la selección peruana: “fue broma”

La modelo Tepha Loza estuvo en boca de todos luego de calificarse como la cábala de la selección a pocos días de haber iniciado una relación sentimental con el futbolista nacional Sergio Peña.

Desde ese momento, no faltaron quienes hicieron burla de aquella afirmación, pues claramente, apenas eran días de haber comenzado una relación. Ante ello, la chica reality aclaró el asunto.

Quiero aprovechar este momento para aclarar que fue una broma, surgió en una entrevista, pero fue bromeando, como que siguiendo el juego y nada más, pero no chicos, tranquilos porque no me considero la cábala, poco a poco”, comentó Tepha Loza. “Fue una broma, por favor, recálcalo”, dijo entre risas.

“También, como lo dije, o sea, sería increíble, por eso dije cuando dé el pasito a futuro, vamos a ver qué pasa, todo está fluyendo bien, estamos cuidando, estamos teniendo algo lindo, una ilusión bonita, sana, que es lo que queremos, y no tienen que tomárselo nada personal, la gente se lo toma personal, muy en serio y no es así”, añadió.

