¿Tepha Loza y Melissa Loza estarían a un paso de la reconciliación familiar? La hermana menor de la ‘Diosa’ dio a conocer al Tribunal de Esto es Guerra que espera que pueda llevar la fiesta en paz con Meli y espera que todo se solucione.

“Feliz de estar en los combatientes. Si Dios quiere, se aclaren las cosas y se arreglen, Dios sabrá en qué momento se dará. Y si no, ella es mi compañera de trabajo”, mencionó Tepha al ser consultada sobre la posibilidad.

Asimismo, Melissa, por su lado, no se manifestó al respecto e indicó que: “El circuito estuvo con sus complicaciones, pero estuvo bueno, pude escoger a mi equipo. Escogí el sobre correcto, que suerte”.

MELISSA TODAVÍA LE TIENE RENCOR A SU HERMANA

En una nueva edición de Esto es Guerra, Melissa Loza y Spheffany Loza se vieron las caras pese a su conocida rivalidad y un comentario de la ‘Diosa’ causó revuelo en el set, debido a que pidió que le pongan ‘competidoras fuertes’.

“Si le toca competir en la semifinal y final de ‘Eso es Guerra’ con la señorita Melissa, ¿usted aceptaría?”, consultó el Tribunal a Tepha en su ingreso.

“Claro que sí, deme un par de días y yo me voy a preparar mucho para demostrar bien lo que se hacer en la cancha”, respondió ella.

En su lugar, Melissa Loza dijo: “No tengo ningún inconveniente, ninguno la verdad… Yo no tengo problema de competir con la persona que me pongan al frente. Pero lo que si pido es que me pongan competidoras fuertes”.

