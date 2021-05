Tepha Loza responde fuerte a sus detractores: “Si no les gusto, dejen de seguirme”

Compartir Facebook

Está harta. La “chica reality”, Tepha Loza, se mostró muy molesta por los distintos insultos que viene recibiendo por parte de algunos detractores que están atentos a sus publicaciones en redes sociales.

A través de una historia, la modelo reconoció que le gusta usar filtros en sus fotografías. Sin embargo, si a alguno no comparte la misma opinión, están libres de dejar de seguirla, envés de insultarla en los comentarios.

“Bueno sí, me encanta ponerme filtro, me veo hermosa con filtro y a ti que te importa. Si te incomoda, no me sigas. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tantas faltas de respeto? ¿Por qué crearse cuentas falsas para insultar de esa manera? No entiendo”, mencionó Tepha Loza.

Asimismo, la “chica reality” recomendó a sus detractores que hagan algo bueno por su vida, ya que se la pasan mandando mensajes contra ella por su bajo rendimiento en el programa “Esto es Guerra”.

“Preocúpense por su vida, hagan algo por su vida. Si no les gusto, si no soy de su agrado, dejen de seguirme, así de simple. Si les parezco una pésima competidora que no hago bien mi trabajo, entonces, no me vean. ¿Por qué atacan de esa manera? Pobrecitos, necesitan amor”, finalizó.

