Tepha Loza se defiende de críticas: “no tengo nada personal contra Rosángela”

Luego de aquel tortazo en la cara, las cámaras de América Espectáculos fueron a buscar a Tepha Loza para que pueda explicar lo acontecido en el versus con Rosángela Espinoza.

“No tengo nada personal con ella ni con Pancho. Estoy tranquila. Todos mis compañeros, simplemente le tiré la torta como debía porque sino me sentenciaban a mí. Estaba cumpliendo con mi trabajo”, dijo en un primer momento.

La menor de las Loza también pidió a Rosángela Espinoza que no incite al odio, pues según explicó, fans de la ‘Chica selfie’ le escriben cosas muy hirientes a través de redes sociales. “Siento que está incitando a sus propios fans para que empiecen con sus comentarios negativos”, sostuvo.

“Estoy haciendo mi vida. Ese tema está cerrado, fue una etapa de mi vida, pero ya terminó”, agregó Tepha al ser consultada por si volvería con Pancho Rodríguez.

Rosángela Espinoza estalla de cólera con Tepha Loza: “Esta celosa por el beso con Pancho”

Rosángela Espinoza hizo su descargo en redes sociales tras el programa de ayer en ‘Esto es Guerra’. La ‘chica selfie’ se enfrentó a Tepha Loza en un juego en el que el perdedor recibía un tortazo en la cara.

‘Rous’ fue la perdedora y asegura que se acercó a Tepha para pedirle que tenga cuidado con el reciente piercing que se había hecho en la nariz. Sin embargo, parece que a Tepha no le importó y según Rosángela le tiró fortísimo el tortazo.

“Me molesté muchísimo porque le dije (a Tepha) que tenía un piercing que recién me acabo de hacer. Es muy lamentable que no tengan empatía. (Una vez le tiró el tortazo) me acerqué donde Tepha y le dije ‘¿así vas a jugar?’, allí se mete su hermana a defenderla y le dije ‘¿y tú porqué te metes, es entre ella y yo?’”, explicó ‘Rous’.

