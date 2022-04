Tepha Loza tras decirle “mi amor” a Sergio Peña: “Se me escapó”

Compartir Facebook

La hermana de Melissa Loza asegura que nunca quiso ventilar su romance con Sergio Peña y todo fue parte de una metida de pata.

Tepha Loza habló con ‘América Espectáculos’ sobre el romance con Sergio Peña tras gritar a los cuatro vientos que está más que enamorada. La hermana de Melissa Loza asegura que nunca quiso ventilar su relación con el futbolista, pero la emoción de estar enamorada le pudo más y sin querer le dijo “mi amor”.

“Se me escapó, pero bueno ya, estoy feliz. Quiero cuidar esto, me ganó la emoción, hace tiempo no siento esa ilusión tan grande que de verdad, es una ilusión bien bonita”, dijo Tepha en un principio. Y es que la hermana de Melissa Loza hace un buen tiempo que está soltera, tras terminar su romance con Pancho Rodríguez.

“No queremos exponer esto, obviamente somos personas públicas, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, señaló. Además, dio detalles de lo que ha conocido del futbolista y dijo maravillas de él.

“Es súper atento, es un chico A1, es muy maduro, es un papá súper presente y nada es un tipazo”, sentenció Tepha. Ella en todo momento se mostró sonriente y con un brillo en los ojos que demostraban que está más que templada del futbolista.

Tepha Loza y Sergio Peña no aguantaron más y gritaron a los cuatro vientos que ya tienen un romance. Hace pocos días se generaron unos rumores de que entre ellos existirían coqueteos y parece que no eran simples coqueteos.

El futbolista de la Selección Peruana dejó casi todo dicho al repostear una frase de Tepha Loza en la que colocó un corazón. Y ahora, Tepha lo dejó todo más claro que el agua al decirle “mi amor” en una de sus redes sociales.

A través de Instagram, la hermana de Melissa Loza había compartido una imagen suya y Sergio Peña fue uno de los primeros en dejarle un comentario. En aquel comentario colocó una carita con ojos de corazón, como de enamorado y un corazón rojo.

Tepha al vez ese tierno comentario no se pudo aguantar y le dejó uno de respuesta en la que le decía: “Mi amor”. Con esto está más que claro que lo del futbolista y la ‘chica reality’ ya es una realidad y es recontra oficial.

