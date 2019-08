Tercera cartilla fue un éxito en todo el país

Los miles de lectores no se pierden su Karibeñito Regalón y ayer arrasaron a nivel nacional con las cartillas que salieron en la tercera semana de juego de esta importante promoción. ¡Un éxito total!

De esta forma van a tener la oportunidad de llevarse desde 100 hasta 10 mil soles, solo completando una columna con las bolillas que aparecen en la página 2 de tu diario favorito. Un poco de suerte y listo para que te vayas con las manos llenas.

ESPERA TUS BOLILLAS

Recuerda que desde hoy puedes jugar tu tercera cartilla hasta el próximo lunes 12 y ganarte uno de los premios de Karibeña así como lo están haciendo decenas de personas que ya vinieron a recoger su platita.

“Es la primera vez que alcanzo un dinero en esta campaña de ustedes, he jugado en otros lados pero nunca me acerqué ni siquiera a una bolilla. Acá veo que todos ganan alguito”, afirmó uno de los felices afortunados.

HORARIO DE ATENCIÓN

Si completaste los números de una columna, no lo pienses más, ven al toque a la Av. Guardia Civil 674, Chorrillos. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5 pm. En tanto, los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Trae tu cartilla y DNI. Si tienes una consulta llama al 972770030.

EL DATO

Y si no ganaste dinero, no te preocupes, entra a la web de Karibeña

(www.radiokaribena.pe) e ingresa el código que aparece en tu cartilla para participar próximamente en el sorteo de 54 electrodomésticos.