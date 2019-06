Terkes relató los maltratos: “Hubiera preferido que me meta un puñete”

La actriz Vanessa Terkes salió al frente para dar detalles sobre la denuncia por violencia familiar y maltrato psicológico contra su aún esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth. Señaló que el ex arquero de Alianza Lima cambió radicalmente tras ganar la alcaldía y los malos tratos hacia ella se fueron dando consecutivamente: “Ya no es la persona que conocí, ahora ya no sé quién es”.

“Yo hubiera preferido que me meta un puñete y no toda esta cosa que he vivido. Hubiera preferido que me meta un puñete, porque el puñete se me cura. Ahora estoy medicada por un doctor para que el cuerpo no se me mueva solo, tengo movimientos raros en el cuerpo”, confesó la actriz y conductora en medio de lágrimas.

Durante su entrevista con Milagros Leiva, Vanessa aseguró que George le dijo “eres una porquería”, “no vales nada” y hasta le eructó en la cara en varias oportunidades. La actriz detalló que aguantó muchas cosas de su expareja porque estaba completamente enamorada y en un momento sintió “que había encontrado a su ‘Príncipe azul’”.

SÍ LE DEJÉ LOS HUEVOS ROTOS EN LA CAMA

Cuando la figura de ATV le preguntó sobre las comparaciones que hacía Forsyth con sus exparejas, la estrella de telenovelas reveló que recibía críticas de su esposo luego de mantener relaciones sexuales. “Sí. Una vez se ganó un cachetadón por eso y te hace sentir mal. Una vez me dijo que no servía ni para miércoles”, señaló en la entrevista.

Pese a que no quiso hablar del tema en la entrevista, Vanessa tuvo que aclarar que su esposo solo se orinó una vez en la cama cuando llegó en estado de ebriedad. De otro lado, reconoció que dejó los huevos rotos en la cama matrimonial que compartía con el alcalde de La Victoria junto a una carta que decía: “Estos son los huevos que tu no tuviste para estar con una mujer como yo”.

“Es real. Eso fue después de las fotos que yo vi cuando tuvo la frescura de dar entrevistas falsas, incluso a ti y a otros medios, diciendo que tenía comunicación conmigo. Mentira, yo no he hablado con él desde el día del comunicado, que fue al día siguiente de la posta, que me trató como una porquería. Yo estaba mal. Tuve una crisis nerviosa que nunca había tenido “, aseveró.

TAMBIÉN ECHA A SUEGRO

Sobre su aún suegro, Harold Forsyth, padre del alcalde victoriano, dijo que le manifestó en medio de una campaña que “las personas no son personas, son votos”. Además, que “siempre tenía que estar un paso atrás” de su hijo y sobre la infidelidad de su engreído le acotó: “sabes que él tiene su oficina y se puede dar sus escapaditas. ¿Sabes que uno se cansa del pollo a la brasa ¿No? Además, tú sabes que esto es solo para la campaña”, indicó.

“QUIERO PAZ”

Tras sus confesiones en ATV, Terkes reapareció en el programa ‘En boca de todos’ donde tendrá una secuencia de entrevistas y aseveró que ya no piensa tocar el tema pues deja todo en manos de la justicia. “No quiero seguir hablando de esto en televisión. He aceptado venir porque quiero marcar un nuevo inicio. Ahora, yo quiero paz, quiero estar tranquila, quiero planear mi futuro, quiero separar mi trabajo de mi vida personal. A mí esto no me suma, es más tengo marcas que han querido retirarse “, sentenció.