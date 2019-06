Terkes sobre alcalde Forsyth: “Tomaba dentro de la municipalidad”

Lo confesó todo. La actriz y aún esposa del alcalde de La Victoria, Vanessa Terkes rompió su silencio y dijo de todo en un programa matutino de ATV. Después que presentara una denuncia formal contra George Forsyth por violencia psicológica, comentó que vivió un infierno junto al burgomaestre.

“Yo me enamoré perdidamente de él. Me casé enamorada. En un momento me decía: ‘Tú piensas con el corazón y yo con la cabeza’. Todo empezó con peleas de celos. También se iba a tomar con sus amigos antes de pasar un ratito conmigo”, explicó la actriz.

Además, contó que nunca recibió apoyo de la municipalidad de La Victoria para actividades dentro del distrito. “Con mi plata yo iba a donde se tenía que ir. Yo misma armé mi oficina. Nunca le pedí un sol para actividades de ayuda. Yo creo que eso no le gustaba a él. Se iba a tomar hasta en lugares municipales. Siempre me repetía yo soy el alcalde, a ti que te importa”, añadió.

Por otro lado, explicó que el padre del burgomaestre, Harold Forsyth invadía la privacidad de la pareja. “Tocaba la puerta a las 6 de la mañana, entraba a mi habitación, me decía: ‘Las personas no son personas, son votos’. Me hizo mucho daño”.