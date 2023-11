¿Terminaron? Marcelo Tinelli “estalla” al ver a Milett Figueroa en la casa de su bailarín

¡Se prendió todo! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli viven el inicio de su romance en medio de algunas críticas por la diferencia de edad entre ambos. Pese a que en un inicio señalaban que solo eran “exclusivos”, días después afirmaron que ya eran “novios” y su relación va viento en popa. Sin embargo, gran sorpresa causó ver a Milett Figueroa pasando un ameno momento en la casa de su bailarín, lo cual hizo que el conductor argentino “estallara” y dejara un fuerte mensaje.

Marcelo Tinelli hace escenas de celos a Milett Figueroa

Desde su llegada a Argentina, Milett Figueroa se robó varios suspiros y, automáticamente, Marcelo Tinelli le “echó el ojo”. Tras varias especulaciones, ambos decidieron oficializar su romance, pese a que en un inicio solo habían dicho que eran “exclusivos”.

Milett Figueroa dejó en claro que Marcelo Tinelli era su “novio” y además adelantó que eran “exclusivos”, por lo cual, sabían que ni uno ni otro podía conocer a otras personas. En la última edición de “Bailando 2023”, el conductor argentino quedó sorprendido cuando le mostraron una foto de la modelo peruana en casa de su bailarín.

Marcelo Tinelli expresó su molestia y se mostró totalmente indignado con las imágenes, más aún porque, según reveló el conductor, a él no lo invitaron a la reunión.

Además, Marcelo Tinelli se mandó con todo en contra del bailarín de su enamorada y le recriminó su actitud. En la misma línea, el argentino señaló que el artista no le caería bien por la actitud que tuvo.

«No me lo fumo mucho al Locho, Locho la verdad es que eres un pelotudo», sentenció Tinelli.

¿Cigüeña a la vista?

Días antes de este impase, Marcelo Tinelli había expresado su deseo de ser padre nuevamente. En tal sentido, no descartó encargar junto a Milett Figueroa.

“No cierro la posibilidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando ahora, pero no estoy cerrando nada. Uno no sabe las posibilidades en la vida”, señaló Marcelo Tinelli al respecto.

Además, ante las críticas por la edad y la exposición de su relación con Milett Figueroa, Tinelli señaló que no le importa el qué dirán. En la misma línea, respondió que no le resulta cómodo ocultar su amor por alguien.

“No tengo el prejuicio de querer guardarme o que esto sea privado. En los momentos en que lo hice no lo viví muy feliz. Yo sentí que, aunque no quisiera, ya todo se sabía. Si yo estoy con alguien, comienzo o estoy conociendo a alguien porque es muy reciente todo. Me siento incómodo guardándolo”, añadió Marcelo Tinelli.