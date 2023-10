¡Terminó intoxicado! El momento en el que Lionel Messi visitó el Callao y se enfermó por comer pollo a la brasa

En uno de sus primeros encuentros, el astro del fútbol argentino llegó al Perú para disputar un partido. No obstante, durante su estadía en nuestro país se enfermó por consumir uno de los platos nacionales. De esta forma, Lionel Messi terminó intoxicado por comer pollo a la brasa cuando visitó el Callao y era parte del club Newell’s Old Boys. Recordemos que la ‘Pulga’ jugó en clubes desde muy joven y producto de su esfuerzo ha llegado a donde está actualmente. Sin embargo, esta curiosa anécdota de la visita de Messi a nuestro país no muchos la conocen. Entérate qué sucedió en la siguiente nota.

Cuando Lionel Messi se intoxicó por comer pollo a la brasa

El astro del deporte rey, Lionel Messi, ha comenzado su carrera desde muy joven y estuvo en diversos equipos. Uno de los más recordados fue Newll’s Old Boys a sus 9 años. Por este motivo, la actual estrella del Inter Miami viajó al Perú con la finalidad de tener un encuentro contra la Academia Cantolao. No obstante, luego de comer pollo a la brasa, Lionel Messi sufrió una intoxicación que lo dejó delicado de salud. Incluso, su participación en el partido se puso en riesgo debido a su malestar.

Este hecho sucedió en 1997 cuando iban a jugar la final en la Copa de la Amistad y el anfitrión era la Academia Cantolao. Por ello, en aquellos años el club del Callao no tenía los recursos suficientes para hospedar a los futbolistas. Entonces, los propios socios y jugadores del club brindaron sus viviendas como alojamiento. Ante ello, William Méndez, padre de uno de los niños jugadores del club chalaco, le ofreció hospedaje a Lionel Messi en su residencia en Pueblo Libre.

Por ello, durante su estadía, la familia peruana le invitó pollo a la brasa a Messi sin imaginar el daño que le ocasionaría. Luego de comer este plato peruano, el astro argentino se dirigió a entrenar con sus compañeros. No obstante, sufrió un desmayo producto de la intoxicación que le causaron los condimentos y la fritura, pues no estaba acostumbrado.

¿Ganó o perdió el partido?

Tras este imprevisto, el director técnico del equipo de Lionel Messi se preocupó y sostuvo que no se podría jugar la final en ese estado. Sin embargo, el astro del fútbol se recuperó rápidamente y solicitó una bebida energética para rehidratarse. Por ello, se recuperó para poder tener el ansiado encuentro contra la Academia Cantolao. Luego de disputarse el partido, Newell’s Old Boys obtuvo el primer lugar gracias a los ocho goles que marcó Messi en el partido asegurando el título del torneo.

“Estaba muy chiquito cuando pasó todo esto. No sabía que aún existían algunas fotos o videos de este momento (el partido con el equipo peruano), están muy buenos. Detalles de cómo se dieron esos partidos no tengo muchos, solo que metíamos muchos goles y al equipo le llamaban la ‘Máquina’. Recuerdo un poco que tomamos el avión y fuimos a Lima. Pero más no”, contó Messi años después en el 2013.