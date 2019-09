Terramozo pepeaba y abusaba de pasajeras

Ica. La policía detuvo a un terramozo, acusado de masturbarse y realizar actos obscenos en el interior de un bus de la empresa de transporte interprovincial Palomino, en Chincha. Una joven, que se traslada de Arequipa a Ica, detalló que durante el trayecto le pidió una infusión a Jaime Enrique Sembrera Huamán (30). Después de tomar la bebida, se quedó dormida.

No recuerdo nada

“Cuando tomé toda la bebida, empecé a agitarme, la presión se me bajó, me faltaba oxígeno, me acosté y no recuerdo nada. Despierto y me di cuenta que mi pantalón estaba desabrochado”, indicó la joven a los agentes. La víctima, cuyo nombre prefirió mantener en reserva, denunció a Sembrera Huamán de los presuntos delitos contra la libertad sexual y actos contra el pudor.

Lo botan de la chamba

La empresa de transporte interprovincial Expreso Internacional Palomino anunció la separación laboral de Jaime Enrique Sembrera Huamán. Asimismo, dijo que colaborará con las peticiones que la Policía solicite a fin de resolver el caso de la víctima.

El dato

El acusado quién trabajaba desde el mes de Julio pasado, permanece en la comisaría de Nazca para las investigaciones del caso.