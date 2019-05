Terremoto dejó un muerto, casas destruidas y carreteras bloqueadas

Una madrugada de terror vivieron los pobladores de Loreto tras el terremoto de 8 grados en la escala de Richter, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que duró dos minutos, tiempo suficiente para levantar a miles de personas de sus camas, a las 2:41 de la mañana. Una noche de terror que sintió con más intensidad en Loreto.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 60 kilómetros al sur del distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, con una profundidad de 11 kilómetros. El sismo también se sintió en Lima y varias regiones, incluso en Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela.

EN VARIAS REGIONES

El IGP señaló que la percepción de la duración del sismo se debió a la profundidad del temblor. “Los sismos que tienen una profundidad intermedia, como en este caso, tienen un radio de percepción bastante grande y eso ha quedado demostrado”, indicó Hernando Tavera, titular de esa institución.

En nuestro país, el sacudón se sintió desde Loreto, San Martín, Cajamarca, Pucallpa, Piura, La Libertad, Chimbote, Lima, hasta Ayacucho.

DURACIÓN DEL SISMO

Acerca del tiempo prologando del sismo, Tavera dijo que la percepción de la duración depende de dónde se encuentra la persona. Explicó que probablemente cerca del epicentro duró algo menos que en Lima

“Las ondas sísmicas que llegan a lugares lejos del epicentro no son las mismas, pueden tener períodos más largos porque se atenúan; por tanto, sacude de otra manera el suelo. Si hacemos una encuesta, probablemente en Yurimaguas y Tarapoto tuvo menos duración y en Lima más”, detalló.

DAÑO COLATERAL

Una persona fallecida, 11 heridas, 86 familias damnificadas y 74 afectadas, 48 viviendas afectadas y 55 inhabitables, 6 colegios dañados y dos colapsados; 4 centros de salud afectados y 2 colapsados, dejó el terremoto de ayer, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

VIVEN PESADILLA

En Lagunas, hubo varios derrumbes, informó el alcalde Arri Pezo Murayari.

“No podía movilizarme. Dentro de mi vivienda las cosas están destrozadas. Si mi domicilio está así, no me imagino el resto. No se podía caminar porque fue muy fuerte. Solamente estábamos parados”, comentó el burgomaestre”.

Dijo que la población se amaneció en las calles por temor a réplicas, el fluido eléctrico estuvo cortado en gran parte del día. Se informó que hay dos heridos.

Los habitantes de esta ciudad se sorprendieron con el terremoto y contaron lo que vivieron en esos minutos. “Lo abracé a mi hijito. No tenía valor de levantarlo. Cuando pasó, mi cocina y todas mis cosas estaban abajo. No sabía ni cómo levantarme y hasta ahora no me pasan los nervios”, señaló una vecina de Lagunas.

Otra lugareña dijo que el sismo la agarró durmiendo. “Desperté sobresaltada porque todos gritaban”, reveló.

Se sabe que también colapsaron las paredes en algunas calles. Hay fisuras en uno de los hospitales y en el malecón Huallaga.

Mientras, en Santa Cruz, Alto Amazonas, una iglesia terminó afectada y dos personas heridas. También resultó afectado el recreo turístico ‘Las Colinas’.

SIN AGUA NI LUZ

Además de Lagunas, Yurimaguas, también sintió fuerte el movimiento telúrico.

Un reservorio de agua colapsó y dejó sin agua a todo el pueblo. Tampoco tuvieron energía eléctrica gran parte del domingo. Igualmente, casonas cerca de la plaza principal están averiadas.

CARRETERAS DAÑADAS

La carretera Yurimaguas-Tarapoto quedó bloqueada debido al desprendimiento de rocas, arena y otros materiales que impiden el libre tránsito

La concesionaria IIRSA Norte recomendó no transitar por la vía afectada pues podría representar un riesgo. La capa asfáltica se fisuró al igual que en la carretera Puente Colombia Shapaja, cuyo cierre temporal fue autorizado por el subprefecto en coordinación con la Policía para evitar daños consecuentes.

En San Martín se cayó la red de telefonía e internet, pero no se registraron daños en la urbe de Tarapoto.

Igualmente, en la carretera Fernando Belaunde Terry, sector Curva del Diablo, y en Tarapoto como Moyobamba hubo deslizamientos de rocas y lodo en varios tramos.

Familias enteras y vehículos que transportaban mercaderías se encuentran varados en medio de la vía. En el aeropuerto de Tarapoto, 500 personas estaban atrapadas y pedían un puente aéreo al presidente Martín Vizcarra.

HORROR EN IQUITOS

En Iquitos hay daños en estructuras in comprometer la vida y salud de las personas, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). También colapsó un poste de energía eléctrica y se produjo la rotura de vidrios en la calle Ucayali con Próspero y en la calle San Martín con Próspero.

El Hospital Regional de Loreto también se vio dañado en su estructura, sobre todo en el cuarto piso.

Remezón continental

El geólogo Patricio Valderrama explicó que el sismo de ayer tuvo un hipocentro a 141 kilómetros lo que coincidió con la raíz de la cordillera de los Andes, lo que motivó que el movimiento telúrico también se sienta en Caracas, Quito, Brasil y otros países de la región. “El hipocentro, que fue de 141 kilómetros de profundidad, coincidió con lo que vendría hacer la raíz de la cordillera de los Andes, lo que ha hecho es que ha movido por la cordillera de los Andes. Lo que generó que las ondas sísmicas viajen por grandes distancias. Al mover todos los Andes, mueves una gran porción del continente, entonces estamos ante un sismo continental”, explicó.

Presos intentan fugar

Un video, captado durante el fuerte sismo, muestra cómo algunos detenidos han aprovechado el alboroto para intentar escapar de una comisaria en Yurimaguas. Debido a que el edificio empezó a temblar, el comisario tomó la decisión de sacar a los detenidos de las celdas para evitar que resultaran heridos por un posible derrumbe. En las imágenes se aprecia cómo varios delincuentes salen corriendo del edificio y se escucha la voz del comisario. “¡Agarre a un detenido cada uno!”, grita el oficial antes de que acabe la filmación.