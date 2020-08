¡Terrible! 30 hombres hicieron fila para violar a una adolescente

Compartir Facebook

Trágico. Una adolescente de tan solo 16 años fue víctima de violación por un grupo de 30 hombres, quienes hicieron fila para encerrarse con la joven y abusar sexualmente de ella. La historia ocurrió en Israel.

La violación tuvo lugar en un cuarto de hotel y el hecho ha indignado tanto a los ciudadanos del país en general, como a las autoridades que recientemente se enteraron de la tragedia que vivió la menor de edad.

Según se sabe, la víctima se encontraba de vacaciones en Eilat, un sitio turístico al sur de Israel, que se encuentra a las orillas del Mar Rojo. Al parecer, la menor de edad habría bebido alcohol y en el momento en el que regresó a su habitación para ir al baño, la atacaron.

Unos días después del terrible acontecimiento, , el viernes pasado, la joven regresó a Ashkelon y denunció a sus atacantes.

Al iniciar las investigaciones, las autoridades se dieron con la sorpresa de que un sospechoso de 27 años reveló que existían videos de la violación y confesó una serie de detalles de lo ocurrido.

«Más de 30 hombres tuvieron sexo con la joven, formaron una fila en la habitación esperando su “turno” y todo fue consentido por ella», indicó el hombre. Incluso, su abogado señaló que fue la víctima quien los llamaba a entrar y la denuncia vino una vez que se enteró que había videos.

AUTORIDADES INDIGNADAS

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, no desaprovechó la oportunidad de opinar sobre el hecho. “Esta mañana, mi esposa Sarah y yo leímos sobre la violación en Eilat. Es impactante, no hay otra palabra. No solo es un crimen contra la niña, es un crimen contra la humanidad, merecedor de toda condena”.

Por su parte, el premier alterno Benny Gantz indicó: “Desde ayer trato de entender y no puedo. ¿Qué trata de demostrar un hombre que se para en la fila junto a decenas de hombres en una habitación en la que una joven está… acostada? Lo único que prueban es su bajeza mental y moral”.

