¡Terrible! Armando Manzanero no dejó herencia a su hijo peruano

Una increíble sorpresa se llevó el hijo peruano del músico Armando Manzanero, Rodrigo Manzanero, luego de ver que dentro del testamento del artista no le tocó ni un solo dólar de herencia.

En una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Mainca Manzanero indicó: “Yo creo que era algo que él esperaba. Él había estado mucho tiempo ausente de vivir aquí en México, él vivía en Lima, Perú, luego un tiempo vivió en Chile”.

Por otro lado, agregó que no habían conversado, pero que él se alejó desde que vio que no le tocó nada. «No, no lo hemos hablado, de hecho, a partir de que se leyó el testamento para acá él se ha alejado un poco, pero bueno, es decisión de cada quién».

SE CONTAGIÓ DE COVID-19 EN SU CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

El conocido ‘Rey de los boleros’ sucumbió ante la terrible pandemia de coronavirus a la edad de 85 años, luego de que se complicara su salud por otras enfermedades preexistentes, como la diabetes.

Juan Pablo Manzanero, hijo del fallecido cantautor, reveló al diario mexicano Reforma que su padre se habría contagiado del COVID-19 en la celebración por su cumpleaños, el pasado 7 de diciembre, ya que días después empezó a sentirse mal.

“(La muerte de mi padre) debería ser una lección para toda la sociedad que baja la guardia contra el coronavirus. Hay que dar un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre a un viaje familiar”, explicó.

LO TILDÓ DE IRRESPONSABLE

“Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: ‘qué cosa tan irresponsable’, se enfermó, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio COVIDy a mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido… ¡vaya, la tristeza! Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios”, señaló el hijo del fallecido compositor.

