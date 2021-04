Compartir Facebook

¡De terror! Un paciente de coronavirus en Chile protagonizó un bochornoso incidente y es que, luego de acudir a vacunarse y responder el triaje, la enfermera le dijo que debía estar en cuarentena por estar en contacto con un enfermo. Sin embargo, él la golpeó en el estómago.

“Para no creer. Llegó un hombre a vacunarse. En el box de atención señaló que tuvo un contacto estrecho. La enfermera le dijo que debía estar en cuarentena. Él se enojó, le pegó en el estómago y le gritó ‘te contagio el Covid’. Efectivamente el señor dio positivo”, se llegó a leer en un tuit por parte de un testigo.

La historia se hizo viral en redes sociales y es que tras este incómodo episodio, la enfermera se llevó un mal susto. Sin embargo, no hubo daños mayores.

“Afortunadamente, y a pesar de todo, se siente bien y ahora constatará lesiones”, indicaron las autoridades.

Abuelito de 62 años otorga sus plantas a cambio de comida

Un abuelito de 62 años de nombre José Luis Amador en México se hizo viral en redes sociales y es que asegura que ahora intercambia sus arbolitos por comida, luego de que la crisis lo golpeara fuertemente.

Según indicó para un medio local, tiene un lote de plantas que no logró vender. Además, reveló que hace un tiempo su hijo enfermó de coronavirus y su esposa se quedó sin trabajó, por lo que no le quedó de otra.

“Ahorita no hay empleo, no tenemos donde vender, hay plantas, pero la gente no tiene dinero, por eso mejor cambiamos por despensa para comer algo, además llevamos también apoyo para los trabajadores del negocio, porque tampoco tienen ingresos”, indicó.

