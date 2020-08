¡Terrible! Extorsionan a humilde trujillano y banco quiere quitarle su casa

Compartir Facebook

Un trujillano vive los peores días de su vida, luego que extorsionadores incendiaran su negocio y un banco – a pesar de su tragedia – lo vengan acosando por una deuda. José Bazán es un hombre humilde que asegura solo quiere vivir tranquilo y que las desgracias que vivió – en los últimos meses – jamás las buscó.

Él fue víctima de un grupo de extorsionadores, quienes se ensañaron con él y terminaron quemándole los juegos mecánicos que eran su fuente de ingreso económico. Todo empezó la madrugada del 30 de enero del 2021, dos maleantes quisieron quemar vivo a un humilde trujillano, ante la negativa de este a pagar los 30 mil soles como cupo extorsivo.

“Me pedían que les pague. Tenía mil soles, les di y me dijeron que no, que tenía que darle los 30 mil, sino ahorita te quemamos. Me hicieron arrodillar, me echaron gasolina en la cabeza y en mi cuerpo. Si tú no das el dinero, te quemamos con todos y juegos”, señaló.

Empresario vivió infierno por culpa de los extorsionadores.

Sin embargo, se pudo salvar y hoy cuenta su historia, pero el negocio que tantos años le había costado construir, hoy permanece en cenizas: los delincuentes lo quemaron todo. Lejos de mostrar empatía, la entiedad financiera «Mi Banco» lo viene acosando por una deuda y lo amenaza con quitarle su casa.

“Ya no puedo dormir ni de noche ni de día. Yo estoy viejo, pero no me siento derrotado y voy a lucha hasta el final porque el banco lo que está haciendo es criminal. Cuando me quemaron mis juegos me pidieron pruebas, se las llevé con recortes de periódicos con la noticia y nada. Yo tengo una póliza, pero me dijeron que no tenía nada que ver y que pagara”, dijo en diálogo con Cecilia García, en Exitosa.

En este sentido, José Bazán señaló que intentó recurrir a una entidad supervisora para que atienda este acoso de los bancos, pero – como señala – respaldaron el accionar de la entidad financiera: “estuve psicológicamente mal, fui hasta Indecopi pero me dijeron que con los bancos no se mete nadie y que tenía que pagar. El banco me llamaba y les decía: ustedes saben lo que me ha pasado, cómo voy a pagar, pero ellos me decían que eso no importaba, que yo debía pagar y que hiciera polladas”.

Asimismo, José Bazán señaló que el banco no solo contento con llamarla durante toda la pandemia, optaron por conseguirse los números de sus hijos y empezar a acosarlos con llamadas. Él recuerda que la deuda es personal y que Mi Banco no tiene por qué empezar a afectar la vida de sus hijos, quienes jamás se prestaron dinero de esta entidad financiera. Señala que está enfermo, con una edad avanzada y solo quiere vivir sus últimos años en paz y sin ser constantemente acosado.