¡Terrible negligencia! Familia se entera que persona a la que habían enterrado no era su familiar

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Imperdonable error. Entre lágrimas y desesperación esta familia recibió una fatal noticia por parte del hospital de Trujillo. Según comentaron a los hombres de prensa, hace 8 meses les habían entregado un cuerpo pero este no era su querido familiar.

MIRA TAMBIÉN: ¡Ley del pueblo! Comuneros azotaron a jóvenes por infringir el toque de queda

Indescriptible situación

Hoy miércoles 24 de febrero, esta familia fue a las afueras de lo que sería un establecimiento de salud en la ciudad de Trujillo. Con papeles en mano y llenos de impotencia, mostraron que desde hace 8 meses ellos habían recibido el cuerpo de quien creían era su familiar.

«A mi cuñado lo llamaron a las 10:30 de la noche del día 4 de ese mes (hace 8 meses). No me entregaron DNI, ni nada, yo entré para buscarlo pero no me daban razón. A estas alturas que me digan que no es él (su esposo), o sea ha estado vivo 8 meses. Tengo el certificado de la muerte de mi esposo y no era él», dijo entre lágrimas la esposa del occiso.

MIRA TAMBIÉN: “No eran ciudadanos colombianos”, afirma periodista sobre el caso de Silvano Cántaro

Es así que después de casi un año, esta familia vuelve a llorar a su familiar, tristes y exigiendo justicia ruegan que se haga justicia. Por otro lado, luego de la llamada del hospital, quisieron confirmar que esta vez si fuese su familiar y vieron el cadáver.

El hermano del occiso fue quien confirmó la noticia, salió del hospital acongojado y pidiendo que las autoridades se hagan cargo. Por fin veía a su hermano, su último adiós recién se pudo dar.

MIRA TAMBIÉN: Preocupación en Breña: aumentan casos del virus en el Hospital del niño

«Lamentablemente es así, es doloroso para uno reconocer el cuerpo de su hermano en estas circunstancias. Han pasado 8 meses y ellos se escudan en la fiscalía pero acabo de confirmar que es mi hermano, tuve que tomarle fotos para confirmar que es él», dijo el hermano a punto de llorar.

«Esto ahora saldrá a la prensa, mañana luego nos van a olvidar. Acabo de entrar y he viso varios cadáveres, que no son recogidos, están en bolsas y solos», finalizó Miguel Rodríguez, hermano del fallecido.

Al finalizar la nota, la familia pidió que se haga justicia a pesar que el centro de salud comentó que se harían cargo de los gastos. Sin embargo, ellos desean justicia, su familiar, recién podrá descansar en paz.

También te puede interesar: