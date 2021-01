Terribles casos de hombres violados: «Como hombre, no podía llorar»

Compartir Facebook

Doloroso. Muchos son los casos de mujeres denunciando día a día ser víctimas de abuso sexual por parte de sujetos que dan rienda suelta a sus bajos instintos. ¿Qué hay del otro lado? Rara vez se escuchan los testimonios de varones contando sus casos, muchos de ellos comentan ser víctima de bromas y desprecios.

En la oscuridad y en silencio

Para estos casos, son pocos los hombres que se animan a contar sus experiencias y es que según dicen, el hecho de ser varones les cuesta expresarse libremente.

Stephen y Oyango son dos hombres víctimas de violencia sexual, no solo han tenido que sufrir las consecuencias de este terrible hecho; también aprender a vivir con el estigma social, ellos entre el llanto y solos, sufren su pasado, viven ocultando una realidad que los está consumiendo vivos.

Ellos viven en África, y ahí como en muchos otros lugares, los varones no pueden contar si sufren o no de abusos sin ser burlados. Ellos cuentan con un grupo de apoyo, ahí son pocos y dispersos, usualmente se mantienen en el anonimato y viven en la oscuridad.

Por su parte Onyango está tratando de ampliar esta red de apoyo y ha creado una estructura de apoyo para hombres en Kenia. «Cualquier forma de violación es repugnante. Mucha gente no tiene siquiera palabras para expresarlo», dijo.

Según contó, él fue engañado y violado por un hombre cuando aún era un niño, desde entonces calló pero nunca más fue el mismo.

Desgarrador testimonio

«Si hablo de esto, voy a ser apartado de mi gente. Incluso aquellos que me hablarían, no me darían ya la mano«, dijo Stephen Kigoma.

Este hombre se pone sereno, mira fijamente a un punto y cuenta su historia como si estuviese escrito en su mente. Él fue víctima de una violación en el 2011 en medio del conflicto interno en su país, la República Democrática del Congo.

Mientras contaba lo que le ocurrió no soltó ni una lágrima, al parecer ya se le acabaron. Solo tiene un objetivo, mantenerse de pie y hacer que más hombres declaren.

«Durante mucho tiempo escondí el hecho de que era un hombre que había sido violado. No podía abrirme a hablar del tema, es un tabú», dijo Kigoma, firme.

«Como hombre, no podía llorar. La gente me iba a decir que era un cobarde, que era débil, que era estúpido». La violación ocurrió cuando varios hombres asaltaron su casa en la localidad Beni, en el noroeste de su país.

Ahí… indefenso, diminuto y expuesto, recibió una ola de insultos luego que hayan acabado con su voluntad. Le dijeron desde ‘maricón’ hasta ‘débil’, no solo se conformaron con darle el mayor trauma de su vida, también lo humillaron hasta dejarlo inmóvil.

«Ellos mataron a mi padre. Tres hombres me violaron y me dijeron después: ‘Eres un hombre, ¿Cómo vas a decir que te violaron?'», contó mientras trataba de mantenerse tranquilo.

El arma que utilizaron con su padre fue una que lo dejó muerto en el piso sin más por vivir, la que utilizaron con él fue una más poderosa, la humillación y desprecio. «Esa fue el arma que utilizaron para silenciarme».

La policía no es una opción

Así como estos casos, hay muchos más en todo el mundo que hasta ahora se mantienen en el anonimato. Varios por el miedo que esto les provoca y otros por la ‘vergüenza’ que les generaría.

Según la investigación sobre violencia sexual entre los países elegidos de la ONG Refugee Law Project, señalaba que el 20% de las mujeres habían sido violadas. Dejando al descubierto un gran porcentaje ‘vacío’, con personas sin nombre, pero sobre todo, sin ganas de revelar su género.

Otro dato revelador de esta investigación, fue que solo el 4% de los hombres habían denunciado haber sido víctima de violación. Solo un pequeño porcentaje de estas personas sin nombre había tenido fuerzas para denunciar.

«La principal razón por la que tan pocos hombres hablan sobre el tema es que muchos piensan que deben evitar mostrarse vulnerables, que deben buscar venganza. Si permitieron la violación, creen ellos, es porque son homosexuales», dijo Chris Dolan, director de Refugee Law Project para un medio internacional.

Más allá de la vergüenza que existe, también se presenta un factor muy importante: La policía. Muchos problemas legales a la hora de denunciar una violación masculina, papeleos que son ‘normales’ para un caso femenino se multiplican cuando se habla de un varón.

