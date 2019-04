Terror en colegio: Camión se empotra contra institución

GIANCARLO ANDÍA

Un camión volquete de ocho toneladas se estrelló contra la pared del salón del segundo año de primaria de la institución educativa 3050 Alberto Hurtado Abadía, más conocido como colegio ‘El Morro’, en Independencia.

La fuerte colisión dejó seis alumnos heridos y más de setecientos estudiantes evacuados. Desesperados padres de familia llegaron para rescatar a sus niños, muchos de ellos entraron en un cuadro de crisis por el terrible momento.

FUERA DE CONTROL

Cual escena de terror, el descontrolado camión, de placa V2Q-811, recorrió más de dos cuadras de la calle Túpac Amaru. Poco sirvieron los gritos del chofer, Isaac Lorenzo Cabello, que buscaba advertir a los transeúntes que pasaban por el lugar minutos antes de las 8 de la mañana de ayer.

“He descargado arena en el frontis de una ferretería. No sé qué pasó, tal vez el freno se desprendió. He gritado para que las personas se hagan a un lado, más no pude hacer”, relató el transportista.

TOMABAN DESAYUNO

El pesado volquete no se detuvo hasta estrellarse con el frontis de la institución educativa y traerse abajo la pared colindante al salón del segundo B de primaria. A esa hora, 35 niños tomaban sus desayunos, otros se acomodaban en sus carpetas.

La profesora a cargo del aula, Carmen Anticona, contó la pesadilla vivida por los menores. “Se escuchó un sonido fuerte. Luego vi a mis niños en el piso, otros debajo de las mesas y pared destruida. La pequeña Brianna y sus amiguitas Yoeli y Yaritza gritaban de dolor. Todas tenían golpes en el cuerpo. Tuvimos que sacarlas con mucho cuidado”, contó la docente con 23 años en la institución.

EVACÚAN COLEGIO

Vecinos, padres de familia, policías y serenos del distrito hicieron denodados esfuerzos para rescatar a los menores y evacuar a los más de setecientos escolares que se prestaban a iniciar sus clases. “Los milagros existen. Los niños se han salvado, pese a que el camión se estrelló aparatosamente”, dijo una madre de familia.

“Solo los estudiantes que han ubicado a sus padres salen, el resto espera de manera ordenada”, ordenaban los docentes.

MURO DE CONTENCIÓN

Según informaron algunos moradores y padres, la fachada del colegio se encontraba protegida por un muro hace cuatro años, pero este fue removido. “Daban seguridad, porque no es la primera vez que un vehículo pierde el control. Queremos que lo vuelvan a poner. Los rompemuelles no son garantía. ¡¿Se imagina si el camión estaba cargado de arena? Niños muertos a pocos días del Día de la Madre”, expresó Luisa Cieza, mujer que tiene a sus hijos en la sección 5A del nivel primaria.

Al respecto, el director del colegio, Manuel Tasayco, dijo que se tuvo que remover la infraestructura porque gente inescrupulosa trató de aprovecharse del mal momento.

“En las noches servía como fumadero y esto exponía a varios menores. Tal vez si se cambia el sentido de las pistas se podría restringir el paso de vehículos pesados y evitar estas situaciones”, aseveró la autoridad.

MENOR CON FRACTURA

Sobre el estado de salud de la pequeña Brianna, menor que llevó la peor parte en el impacto, se sabe que presenta una fractura en el hombro, además está muy nerviosa por lo sucedido.

“Dos menores permanecen en observación por presentar cortes en las manos. Los otros tres estudiantes ya fueron dados de alta. Se les está dando una atención integral”, aseveró.

SUSPENDEN CLASES

Mediante un comunicado, la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL N°02, confirmó la suspensión de clases, en ambos turnos, en la institución afectada. Asimismo, la Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana, Killa Miranda, llegó al hospital Cayetano Heredia, a donde fueron trasladados los menores. “Las autoridades, profesores y padres de familia han sido informados sobre la suspensión de las clases hasta que se tomen las medidas de seguridad pertinentes”, señaló la autoridad.

Daños en un pabellón

Al lugar llegaron miembros de Defensa Civil de la Municipalidad de Independencia para una primera evaluación sobre los daños en la infraestructura. “El impacto ha comprometido un salón con un cerco de cuatro metros, pero las fisuras pueden debilitar la estabilidad de todo un pabellón. Estamos hablando de ocho a diez aulas entre el primer y segundo piso que deben ser revisadas. Lo recomendable es que las clases sean suspendidas cinco días para un estudio y reforzar el lugar”, expresó el ingeniero de la subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Independencia, Ulises Díaz Vizcarra. Sobre la situación del conductor del volquete, este fue intervenido y llevado a la comisaría de Independencia, para las investigaciones del caso.

Mala ubicación

El colegio ‘El Morro’ se encuentra mal ubicado. No es la primera vez que un vehículo impacta contra su frontis. Colectivos se han estrellado hace años, incluso buses que antes transitaban en la zona. Tener dos avenidas con una pendiente elevada que van directamente a la institución educativa, la convierten en un gran peligro para cientos de niños.