Terror en nido de Carabayllo

Giancarlo Andía

Quince madres de familia fueron asaltadas cuando recogían a sus niños en un nido en Carabayllo. Al menos tres delincuentes las encañaron e hicieron correr despavoridas con los menores, para quitarles todas sus pertenencias. No satisfechos con eso, los hampones dispararon tres veces y tiraron piedras a la fachada del colegio cuando más de 50 menores salían de clases. Todo ocurrió a dos cuadras de una comisaría.

Me apunta con su pistola

Los momentos terror fueron vividos, en la Institución Educativa Particular “P & T – Santo Domingo”, cuando un sujeto, que se hizo pasar por un padre de familia, llega a cometer el atraco. “Yo salgo porque unas madres me alertan de la presencia de un extraño. Era una persona trigueña, de aproximados 35 años. Al ver que abro la puerta a preguntar por los niños que venían a recoger, me apuntó directamente con su pistola”, cuenta una miss, de nombre Carla.

Niños en pánico

Lo siguiente sería una verdadera pesadilla. “Con insultos nos exigió que le entreguemos los celulares y dinero para que mate a los niños. Varias madres corrieron en, diferentes direcciones. Las que se quedaron en shock no tuvieron otra salida que entregarles sus pertenencias. Sus niños no dejaban de llorar”, cuenta otra docente.

Con la intención de meterse a robar al nido, el delincuente y dos cómplices más disparan dos veces al aire creando más zozobra. “A las justas logré cerrar la puerta, ellos disparan y también tiran piedras a la fachada. Querían ingresar cómo sea. Dentro habían, más de 25 niños y todos estaban aterrados. Las otras miss intentaban calmarlos”, relata la miss Carla.

Cerca a comisaría

Las agraviadas denunciaron que pese a estar a dos cuadras de la comisaría El Progreso, los policías de esta dependencia demoraron en llegar. “Se aparecieron en un motokar. Nos dijeron que solo tenían cuatro patrulleros y que no se abastecían. Las 15 madres de familia afectadas fueron por sus propios medios a denunciar. Queremos más seguridad”, expresaron en el colegio que funciona en el lugar dos años.

El dato

Esta es la primera vez que ocurre algo así, aunque las maestras cuentan que hay un grupo de malhechores que siempre ronda por la Institución. Más de la mitad de los menores no fueron clases desde lo ocurrido.