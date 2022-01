Thais Casalino: “Las mujeres tenemos que apoyarnos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de ‘Mujeres al mando’, Thais Casalino, habló sobre la posibilidad de tener a Melissa Paredes como nueva compañera de trabajo en el matutino de Latina. Además, nos cuenta sobre sus planes personales para este 2022 y sus preparativos para pasar a la fila de las casadas.

–¿Continuarás en ‘Mujeres al mando’?

Sí, por el momento todo va así, estamos con fe, regresamos en vivo el 10 de enero junto a Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín.

– Que tan cierto es que Melissa Paredes sería tu nueva compañera….

Nadie me ha dicho nada, ni la producción. Fabri, nuestro reportero ha estado siguiendo a Melissa desde hace cuatro semanas pero es como una consigna que le dieron.

Puedes leer: Erick Elera sería el reemplazo de Gian Piero Díaz en la conducción de Esto es guerra

– ¿Cómo tomarías que su ingreso al programa luego de estar en el ojo de la tormenta?

No me molestaría. Si los productores consideran que hay que ampliar el grupo y ella va a dar un aporte me parece genial, es una presentadora y actriz talentosa. Si cometió un error, ella solo lo sabrá y todos merecemos una oportunidad. Creo que ahora su historia es otra, es una gran mujer y una gran mamá. Las mujeres tenemos que apoyarnos, todos vamos a cometer errores en la vida y yo no hago leña del árbol caído.

– Muchos criticaron a Janet Barboza por poner contra la pared a Melissa en su mismo programa…

A veces en el vivo uno no mide la rudeza con la que puede caer una pregunta, salir y exponerla así de esa manera hizo que quizá Melissa se sienta afectada.

– Aparte de ‘Mujeres al mando’ ¿existe algún otro proyecto con Latina?

Me gustaría un programa de fin de semana con el canal, un espacio como el de ‘Volverte a ver’, ese es mi deseo pero vamos a ver qué pasa. Sería genial que se puedan abrir esos espacios de reencuentro familiar.

– ¿Ya tienes fecha para tu boda?

Nos casamos a finales de marzo, esperamos hacer algo muy nuestro, será en el campo. Aún no tenemos una fecha exacta porque hay papeles que nos faltan hacer. No será glamurosa, será super sencilla.

Por: Verónica Rondón