Thaísa y Alondra alentarán a Paolo en el Maracaná

Se cansó de los ataques de los seguidores de Alondra García Miró en la redes sociales. La brasilera Thaísa Leal respondió con todo a una cibernauta que le dedicó un lapidario mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde le dice que deje de entrometerse en las relación que actualmente tienen el futbolista Paolo Guerrero y la conocida modelo peruana.

“Paolo se va a casar con Alondra, para qué quieres insistir y molestarlos ya das pena. Asúmelo y supéralo. Deja de molestarlos y trabaja, que pareces despechada”, escribió una usuaria.

De inmediato Thaísa respondió y se calificó como “la mejor ex del mundo” pues tras terminar sorpresivamente su relación con Guerrero no ha comentado nada sobre él y menos sobre su rápida reconciliación con Alondra.

“¿Qué?¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy molestando? Jajaja creo que soy la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada. ¡Ay, por favor! Yo respeto mucho a las personas, mismo que no me falten el respeto. ¡Y más que eso, me respeto!”, escribió.

Confirma presencia en el estadio

La rubia también confirmó su asistencia en el monumental estadio de Maracaná donde será este domingo la final de la Copa América 2019. “¿Thaísa irás el domingo al Maracaná a ver Brasil vs Perú?”, le preguntó una usuaria, a lo que ella respondió entusiasmada que “sí”, seguido de un emoji de enamorado.

Los rumores de un posible reencuentro entre Paolo y la bella brasileña suenan más fuerte.