La cantante mexicana Thalía arremetió contra el presidente de su país Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien instó a los mexicanos a salir pese a la propagación del coronavirus (COVID-19).

La intérprete realizó un extenso mensaje desde su cuenta oficial de Instagram y pidió a sus compatriotas a quedarse en casa, pese a las indicaciones de la principal autoridad de México.

“Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! Quédate en casa. Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmaceúticos, etc) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas”, señaló la cantante mexicana en su cuenta de Instagram.

“Nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables. Aislarnos lo más posible. Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país”, agregó la latina.

Como se sabe, López Obrador se negó a cerrar la frontera con Estados Unidos. “No se cierra”, sentenció su canciller Marcelo Ebrard. También se negó a declarar el toque de queda y presumió tener un trébol para la suerte.