¿The last dance? Ricardo Gareca se sincera sobre volver a dirigir a la selección peruana: ¿qué dijo el “Tigre”?

¿Regresa? Ricardo Gareca siempre será recordado por la hinchada de la selección peruana. Muchos aún tienen en la memoria las grandes hazañas obtenidas por la blanquirroja al mando del “Tigre” y por ello, tras un pésimo arranque con Juan Reynoso, piden su regreso. El “Flaco” no fue ajeno al clamor de la “mejor hinchada del mundo” y habló firmemente sobre la posibilidad de volver a dirigir a la bicolor.

También puedes leer: ¡Cuevita llora de impotencia! Christian Cueva manda fuertes mensajes tras oficializarse su salida de Alianza Lima

¿Ricardo Gareca vuelve a la selección peruana?

El nombre de Jorge Fossati está casi seguro como nuevo entrenador de la selección peruana. El actual estratega de Universitario de Deportes sostiene reuniones con Juan Carlos Oblitas y al parecer, pronto habrá “humo blanco”.

Muchos están de acuerdo con su designación como nuevo entrenador de la blanquirroja, mientras que otros aún no olvidan a Ricardo Gareca. El “Tigre” dejó una huella imborrable en la memoria de la fanaticada de la bicolor, quienes piden su retorno a La Videna.

También puedes leer: ¡Denle la copa de una vez! Universitario y el plantel de lujo que armaría para campeonar en su centenario

Esto quedó demostrado en el partido de despedida de Carlos Lobatón, donde Ricardo Gareca llegó como uno de los entrenadores de los equipos de “Loba”. Desde las tribunas del Alberto Gallardo todos coreaban “Gareca selección”, y el “Tigre” fue consultado por un posible regreso a la bicolor en una entrevista para “Sin Cassette”.

«Hemos vivido cosas muy fuertes con los jugadores. Nosotros creemos en el futbolista peruano. ¿Cómo no voy a contemplar la posibilidad de volver a un país que me dio todo?», remarcó Ricardo Gareca con una visible emoción.

🗣️ Ricardo Gareca: "Hemos vivido cosas muy fuertes con los jugadores. Nosotros creemos en el futbolista peruano. ¿Cómo no voy a contemplar la posibilidad de volver a un país que me dio todo?". 🎙️ Vía: Mauricio y Michael (YouTube) pic.twitter.com/Zy2Q39LiI4 — Pase Filtrado (@pasefiltradope) December 6, 2023

Por ahora no

Sin embargo, para desilusión de los fanáticos de la selección peruana, Ricardo Gareca descartó que su retorno se dé en estos momentos. El “Tigre” recordó que fue la propia FPF quién decidió no seguir contando con sus servicios, ya que, según reveló en una conferencia de prensa pasada, él tenía toda la intención de quedarse en Perú.

«No le encontraría sentido a que Perú nos busque después de perder seis partidos. No es que no quiera volver al país o dirigir a la Selección. Lozano y Oblitas nos conocen, pero ellos apostaron por un cambio. No le encontraría sentido», señaló el “Flaco”.

🗣️ Ricardo Gareca: "No le encontraría sentido a que Perú nos busque después de perder seis partidos. No es que no quiera volver al país o dirigir a la Selección. Lozano y Oblitas nos conocen, pero ellos apostaron por un cambio. No le encontraría sentido". 🎙️ Vía: Mauricio y… pic.twitter.com/H8HU37h55R — Pase Filtrado (@pasefiltradope) December 6, 2023

Asimismo, sobre dirigir a algún equipo de la Liga 1, Ricardo Gareca sigue en su ley. Hace algunas semanas manifestó que desea alejarse futbolísticamente de Perú y señala que lo hará, pese a que le gusta mucho el país.

«Estuve muchos años en Perú, tengo cuestiones personales en Perú porque me gusta. En lo futbolístico quiero alejarme, momentáneamente no tengo planes de dirigir a ningún equipo en Perú», apuntó el “Tigre”.