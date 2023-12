“Tiempo al tiempo”: Patricio Parodi confirma que aún no tiene planeado casarse con Luciana Fuster

La edición 2023 de ‘Esto es guerra’ concluyó, y a escasos días del inicio de 2024, el destacado programa de América TV se encuentra en la fase de selección de los futuros participantes, quienes serán los nuevos integrantes. En este contexto, Patricio Parodi, una de las figuras más conocidas del programa, compartió su opinión acerca de la eventualidad de casarse con su pareja, Luciana Fuster, quien se coronó como Miss Grand 2023. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡No recibirá el último adiós de sus fans! Los restos de Pedro Suárez Vértiz serán cremados hoy

Patricio Parodi no planea casarse

El encargado de liderar a los ‘guerreros’ compartió de manera franca con los medios su punto de vista acerca del matrimonio, dejando en claro que no tiene planes de llevar a cabo una ceremonia nupcial con Luciana Fuster en un futuro cercano, al menos. Recordemos que la modelo ganó el famoso concurso de belleza, ha radicado en Tailandia, país al que volverá muy pronto y permanecerá por varios meses más debido a que tiene que cumplir con las tareas del miss Grand.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricio Parodi Costa (@patoparodi18)

“Lo hemos hablado en algún momento, pero, en este momento, no es nuestra prioridad. Le queda un año de reinado y veremos qué pasa”, declaró el chico reality para América TV.

Días atrás, Patricio Parodi, a raíz de la boda de su hermana Mafer, ya se le había consultado sobre este tema y también fue contundente con su respuesta. «Déjenla disfrutar a Lu (Luciana Fuster) su reinado, la gente ‘sabe más que nosotros’, como si ellos estuvieran en la relación o algo, pero no todo. Tiempo al tiempo (sobre el matrimonio)», apuntó.

También te puede interesar leer: ¡No recibirá el último adiós de sus fans! Los restos de Pedro Suárez Vértiz serán cremados hoy

Luciana Fuster descartó matrimonio

La modelo y actual reina de belleza del Miss Grand International 2023 también brindó su punto de vista sobre el matrimonio. Ella sostiene que casarse no está en sus planes actuales, pues quiere enfocarse en su reinas y proyectos personales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L U C I A N A 🦋 F U S T E R (@lucianafusterg)

«Paso al paso. Hay que vivir. Así como yo lo he dicho, tanto en la competencia como en todo lo que he hecho, absolutamente todos los días de mi vida, hay que vivir el día, o sea, uno puede adelantarse, uno no puede pensar en qué pasará, hay que vivir el presente y lo que toca ahora», comentó la actual miss Grand.