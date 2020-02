Tiene pescaditos homosexuales retirados

Juan Ataucusi, hijo del fundador del Frepap, causó revuelo al afirmar que en su congregación religiosa hay homosexuales arre­pentidos y son tolerantes frente a la opción sexual.

“En nuestra congregación hay varios homoseuxa­les que han mostrado su arrepentimiento”, anotó y pidió disculpas porque el virtual congresista Wilmer Cayllahua dijo que el mal está en el corazón y la san­gre de los gay.

Juan Ataucusi también afirmó que denunciará a su hermano Ezequiel Jo­nás por las amenazas de muerte que recibió.

“Hablé que mi hermano tiene un hijo que no ha re­conocido y que respalda a corruptos, y por decir esa verdad viene la amenaza de muerte. No es primera vez, en julio del 2000, me quisieron matar saliendo de Cieneguilla”, señaló Juan.

Reveló que, en la noche, su­jetos a bordo de autos con lunas polarizadas hicieron disparos en la puerta de su casa, que consideró “señal de amedrentamiento”. Dijo que los responsables son su “hermano, su familia y su pseuda junta directiva