«Tiene problemas psiquiátricos», expareja de Magaly Solier pide que la ayuden

La ex pareja de Magaly Solier pide ayuda para que la madre de sus hijos pueda recuperarse tanto física como mentalmente para que continúe siendo la madre que sus hijos esperan tener.

¿Qué dijo la expareja de Magaly Solier?

Erik Plinio pidió ayuda para su expareja Magaly Solier, y es que al parecer no solo tiene problemas con el alcohol sino también problemas mentales según afirmó Plinio.

El padre de los hijos de Magaly Solier declaró para el programa de Magaly Tv la Firme donde explicó con detalles los males de los que viene atravesando la actriz.

“Al Ministerio de la Mujer yo he llamado, yo he sido el que ha hecho las coordinaciones con la asistenta social, les he explicado la figura y ellos han ido a la comisaría. Yo tengo unos certificados donde ella tenía unos problemas psiquiátricos y eso tenía que sí o sí ser tratado. Yo ya le informé a las asistentas sociales y ya saben el punto del problema y ya saben de donde van a empezar a tratar a Magaly”, dijo Erik.

Como se sabe Erik Plinio asumió la crianza de los hijos de Solier a raíz del estado de actriz y sus problemas con el alcohol.

Protagoniza incidente

Magaly Solier recientemente se ha visto envuelta en escándalos al ingresar a la comisaría de Ayacucho insultando a los agentes del orden y hablando incoherencias y es que la actriz buscaba al responsable de quien la había atropellado con su mototaxi.

“En Huanta me quitaron a mi hijo, uno, dos, dos, uno (…) cállese, conch…. Necesito saber dónde está, quien me atropello ayer”, decía Solier.

Todo esto fue ocasionado a raíz de que Solier quiso visitar y presuntamente llevarse a sus hijos a la fuerza pues fue grabada mientras a empujones y jaloneos intentaba entrar a toda costa a la casa de su expareja.

Magaly Solier recibe ayuda

Hasta el momento se sabe que Magaly Solier viene recibiendo apoyo en el hospital de Ayacucho y a la espera de ser trasladada a Lima para que se le pueda ofrecer un tratamiento más completo en base al diagnóstico que determinen los especialistas.

Sus familiares han acudido al centro médico para verificar el estado de la paciente. Ellos han optado por guardar silencio y no dar declaraciones a la prensa. Además, iniciaron una campaña para recaudar dinero con el fin de ayudar a Solier.