«Tienes las llaves de mi casa», Mero ‘Loco’ se propone reconquistar a Susy

La ex pareja de Susy Díaz volvió y esta vez con todas las ansias de volver a ganarse el corazón de la ex bailarina pues hasta el momento no le ha ido muy bien en el amor.

Eddie Hidalgo o mejor conocido como Mero ‘Loco’ apuesta una vez más por el amor de Susy ya que según este personaje, la ex vedette no se merece un hombre ‘vagoneta’ como era de esperarse Mero Loco ya había tenido un enfrentamiento con la ex pareja de Susy el popular ‘Príncipe de Huarmey’ .

Según el empresario, dejó las puertas abiertas a Susy para que vuelva a sus brazos pues según afirmó Mero Loco, la rubia aun tendría las llaves de su casa.

«A Susy yo la tengo bien chequeada, vas a ver que regresará. No me llamo Mero Loco si no hago que regrese a casa conmigo. Es más puede venir cuando quiera porque tiene las llaves de la casa», dijo a un medio conocido.

Asimismo, Eddie aseguró que será la madrina de sus nuevos restaurantes en Cañete. Vale recalcar, que la excongresista afoirmó que no quiere saber nada del empresario culinario.

«Es más vamos a inaugurar un restaurante en Cañete y ella será la madrina. Quiero que sea la madrina de todos los locales que abriremos, vamos a ver si acepta», sentenció a un medio local.

Florcita Polo apoya a Susy Díaz: “yo sé que va a encontrar un amor que la valore”

Floricta Polo decidió darle todo el respaldo y apoyo a Susy Díaz, su madre, quien no la pasa bien tras la ruptura con el empresario Walter Obregón.

En el último día del año, en ‘América Hoy’, Susy Díaz venció a Belén Estévez, Gino Assereto y Yahaira Plasencia como “Esperanza del amor 2021”, y fue premiada. Sin embargo, fue Florcita quien se acercó para recibir el galardón.

Al tener el trofeo en sus manos, la aún esposa de Néstor Villanueva aprovechó en dedicarle un mensaje a su madre. «Yo sé que va a encontrar un amor muy pronto que la quiera, que la respete, que la valore», sentenció